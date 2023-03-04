Лёгкая прогулка: Гассиев нокаутировал Балогуна во втором раунде и завоевал пояс WBA Intercontinental

Мурат Гассиев нокаутировал Майка Балогуна на турнире в Ереване и завоевал пояс WBA Intercontinental. Первый раунд ушёл у россиянина на раскачку, и он ни разу не потревожил соперника. Зато в середине второго сильный правый боковой в обвод блока прошёл точно в челюсть американцу. Попутно бывший чемпион мира одержал четвёртую победу в тяжёлом весе и 30-ю в общей сложности.

После поражения в бою с Александром Усиком в 2018 году карьера Мурата Гассиева развивалась не в самом выгодном для него направлении. Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF и WBA сразу объявил о переходе в тяжи, но из-за травм пропустил более двух лет. Возвращение в ринг состоялось только в октябре 2020-го.

Однако это не добавило оптимизма болельщикам, поскольку уровень соперников россиянина в новой категории оставался достаточно скромным. Некое подобие конкуренции ему сумел составить только Михаэль Валлиш, продержавшийся до четвёртого раунда. Нури Сефери и Карлос Уэлч оказались нокаутированы уже в первом. На двоих Айрон потратил суммарно ровно три минуты. Он и сам признавал, что боксирует с «мешками», но сетовал, что лидеры дивизиона не рискуют с ним встречаться.

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В Ереване уроженца Владикавказа также ждало не самое серьёзное испытание в лице Майка Балогуна. Американец, хотя и мог похвастать идеальным рекордом из 19 побед, 15 из которых — нокаутом, едва ли был способен бросить вызов оппоненту. Тем более среди поверженных им спортсменов почти нет узнаваемых, за исключением Трея Липпе, сына экс-чемпиона WBO в тяжёлом весе Томми Моррисона. Да и профессиональную карьеру Балогун начал только в 31 год, а до того играл в американский футбол. Несмотря на это, Гассиев всячески пытался исключить недооценку.

«Думаю, он мотивирован и сюда приехал исключительно за победой. Мы долго готовились к этому поединку. Жду хороший бой. Соперник опытный, без поражений. Хоть и возрастной, но я на него настраиваюсь очень серьёзно», — цитирует Гассиева РЕН ТВ.

Американцу, в отличие от россиянина, нечего было терять, ведь в случае поражения никто не стал бы его сильно критиковать. Зато победив, он не только повысил бы свои акции, но и завоевал пояс WBA Intercontinental.

«Мы прошли прекрасный лагерь. Я готов на все 100%. Мой план — боксировать и пользоваться каждой возможностью», — признался Балогун.

Дополнительной интриги противостоянию придало неожиданное получение Гассиевым гражданства Армении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта страны. Вероятно, боксёр пошёл на такой шаг, чтобы иметь возможность выступать во всех сильнейших организациях. При этом в СМИ появилась информация, что уроженец Владикавказа сохранил и паспорт РФ. А на церемонию взвешивания он вышел в футболке с флагами России и Северной Осетии.

Более того, спортсмен намеревался и на ринг подняться под отечественным триколором, но организаторы не позволили ему это сделать, сославшись на запрет Европейского боксёрского союза (EBU). Все флаги на экипировке пришлось заклеивать.

Однако это никак не сказалось на действиях фаворита, пусть первый раунд целиком ушёл у него на разведку. Балогун, напротив, поначалу выглядел очень неплохо. Он понимал, что застаиваться нельзя ни в коем случае, поскольку любое промедление грозит нокаутом. Потому американец, несмотря на возраст и вес, активно передвигался.

При этом он неплохо работал правой рукой и при возможности подключал рабочую левую. В основном всё приходилось в блок, но после одного из попаданий россиянин даже бросил удивлённый взгляд на оппонента. Сам он пытался приноровиться к манере неудобного соперника, вытеснив его из центра ринга. Но ни одного сильного удара в его исполнении в стартовой трёхминутке болельщики не дождались. В углу боксёра из США не скрывали удовлетворения, ведь он, в отличие от Сефери и Уэлча, продержался до перерыва.

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Но было очевидно, что рано или поздно Гассиев выбросит свой коронный мощный удар. Как правило, он всегда берёт некоторое время на раскачку, а затем заканчивает поединок. Вот и на этот раз Мурат решил не затягивать и уже в середине второго раунда вынудил соперника сдаться. Развязка получилась эффектной. Айрон движением руки призвал бывшего футболиста сместиться в сторону, а спустя пару секунд нанёс чудовищный по силе правый боковой в обвод блока.

Удар пришёлся точно в челюсть, и огромный Балогун словно тряпичная кукла рухнул на настил. Уже под счёт судьи он попытался встать с колен и найти капу, но быстро понял, что не в состоянии продолжать. Уроженец Северной Осетии же, сложилось впечатление, остался расстроен столь быстрым концом. Он наверняка хотел поработать в ринге подольше, но вновь не встретил достойного сопротивления.

Зато Мурат, одержав четвёртую победу в тяжёлом весе и 30-ю в общей сложности, завоевал пояс WBA Intercontinental. Остаётся надеяться, что это наконец приблизит его к более статусным схваткам, которые бывший чемпион мира давно заслужил. А получение гражданства Армении должно помочь ему обойти наложенные на российских боксёров ограничения.

Сам Айрон после встречи признался, что пошёл на такой шаг как раз ради возможности проводить большие бои, в частности, вновь сражаться за чемпионские пояса. При этом он затруднился назвать имя желаемого оппонента, подчеркнув, что поиском соперников занимается его команда.

«Очень приятные эмоции, как и всегда после победы. Рад здесь находиться. Спасибо людям, которые приехали на бой со всей России и с моей родины, Северной Осетии. Этот поединок получился очень важным для моей карьеры», — цитирует спортсмена РЕН ТВ.

Также Мурат объяснил, почему столь осторожно действовал в первом раунде. По его словам, это было связано с мощью и скоростью Балогуна.

«Требовалось сначала присмотреться к нему. Это тяжёлая весовая категория, и один удар здесь может решить всё, как бы ты ни готовился. Просто где-то зевнул, пропустил, и всё закончилось. Точно так же Майк мог нокаутировать меня», — добавил Гассиев.