Тренер Гассиева: Мурат встретится с серьёзным соперником в ноябре

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, назвал сроки следующего поединка российского боксёра.

«Мурат очень хорошо работает, со здоровьем никаких проблем нет. Всё у нас идёт по плану, и мы ориентируемся на ноябрь. Мы ждём серьёзного противника», — цитирует Сланова «Матч ТВ».

По его словам, ведутся переговоры с боксёрами из первой десятки.

«Фамилии я знаю, но вы понимаете, что не могу их афишировать. В качестве места проведения рассматриваются два варианта — Россия и южные страны», — добавил Сланов.

Гассиев в августе завоевал пояс Евразийской федерации бокса. 28-летний боксёр из Владикавказа одержал победу в тяжёлой весовой категории нокаутом в первом раунде над Карлоусом Уэлчем из США.

На счету Гассиева 29 побед (22 — нокаутом) и одно поражение.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата американец Майк Перри предложил Усику поединок на голых кулаках.