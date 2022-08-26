Перри вызвал Усика на поединок на голых кулаках

Американский боец Майк Перри предложил чемпиону мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику поединок на голых кулаках.

«Я желаю биться с лучшими. Усик, если ты хочешь драться, то приходи. KSI был на моём поединке, но я не думаю, что ему нужны эти проблемы. Если говорить о кулачных боях, то многие могут этого не захотеть. Ведь кто лучший боец прямо сейчас? Это я», — цитирует Перри The MMA Hour.

Александр Усик 21 августа защитил четыре чемпионских пояса, одержав победу над британцем Энтони Джошуа.

Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что готов на поединок с украинцем и за возвращение на ринг хочет получить не менее €150 млн. Бой может пройти 17 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри назвал срок, до которого должна быть собрана необходимая сумма для организации проведения боя с Усиком.