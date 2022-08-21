Фьюри: я избавлю украинского бродягу Усика от поясов, но вам придётся много заплатить

Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что готов на поединок с украинцем Александром Усиком.

«Если вы хотите вернуть эти пояса в Англию, тогда присылайте цыганского варвара, присылайте меня — и я избавлю украинского бродягу от поясов. Но если вы хотите получить лучшее, вам придётся очень много заплатить», — заявил Фьюри в соцсетях.

Напомним, что на счету британца 33 поединка, из которых 32 победы и одна ничья.

Поединок между Усиком и британским бойцом Энтони Джошуа прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Ранее бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о возможном поединке между Усиком и Фьюри.