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Лебедев считает, что победа над Фьюри закрепит Усика на вершине мирового бокса

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Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о возможном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Лебедев считает, что победа над Фьюри закрепит Усика на вершине мирового бокса
  • Gettyimages.ru
  • © Mikey Williams/Top Rank Inc

«Энтони Джошуа — серьёзное испытание, это один из лучших тяжеловесов, бесспорно. А Тайсон Фьюри — неудобный боец, и весь мир об этом знает. Усик уже сейчас на вершине мирового бокса, но победа над Фьюри закрепит его там безоговорочно», — цитирует Лебедева «Матч ТВ».

По его словам, Фьюри является нестандартным бойцом — он бьёт из любого положения, агрессивный и непредсказуемый, его тяжело прочитать.

Напомним, что на счету британца 33 поединка, из которых 32 победы и одна ничья.

Поединок между Усиком и Джошуа прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко поздравил Усика с победой. 

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