Лебедев считает, что победа над Фьюри закрепит Усика на вершине мирового бокса
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«Энтони Джошуа — серьёзное испытание, это один из лучших тяжеловесов, бесспорно. А Тайсон Фьюри — неудобный боец, и весь мир об этом знает. Усик уже сейчас на вершине мирового бокса, но победа над Фьюри закрепит его там безоговорочно», — цитирует Лебедева «Матч ТВ».
По его словам, Фьюри является нестандартным бойцом — он бьёт из любого положения, агрессивный и непредсказуемый, его тяжело прочитать.
Напомним, что на счету британца 33 поединка, из которых 32 победы и одна ничья.
Поединок между Усиком и Джошуа прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.
Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко поздравил Усика с победой.