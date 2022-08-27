В режиме спарринга: Гассиев в первом раунде нокаутировал Уэлча и одержал третью победу в тяжёлом весе

Мурат Гассиев оказался сильнее Карлоса Уэлча на турнире в Сербии и завоевал пояс чемпиона Евразийской федерации профессионального бокса. На то, чтобы нокаутировать американца, у россиянина ушло всего 95 секунд. После первого же правого бокового, пришедшегося точно в висок, соперник оказался на настиле. Попутно уроженец Северной Осетии одержал третью досрочную победу подряд в тяжёлом весе.

К бою с Карлосом Уэлчем Мурат Гассиев подошёл в статусе одного из главных разочарований отечественного бокса. Всего за четыре года он проделал путь от обладания двумя чемпионскими поясами в первом тяжёлом весе до неубедительных попыток закрепиться в хэвивейте. Объединительный поединок с Александром Усиком в 2018-м словно стал чёрной меткой для Ирона. Если украинец с тех пор дважды побил Энтони Джошуа и превратился в одного из величайших спортсменов в мире единоборств, то россиянин провёл пару откровенно проходных боёв.

Сначала спустя почти два года после поражения от Усика он чуть более чем за минуту одолел албанского ветерана Нури Сефери. Затем в четвёртом раунде оказался нокаутирован другой возрастной и не самый известный Михаэль Валлиш.

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После этого у уроженца Северной Осетии имелась возможность сойтись с куда более опасным украинцем Андреем Руденко и даже хорватом Филипом Хрговичем за статус претендента на титул IBF. Но от них пришлось отказаться из-за перелома руки. В результате возвращение Мурата на ринг состоялось лишь в августе.

И уровень его противника опять вызвал большие вопросы. Во-первых, вновь был выбран опытный атлет — американцу в апреле исполнилось 42. Во-вторых, профессиональную карьеру он начал лишь в 2017-м. В третьих, несмотря на солидный рекорд (21 победа, 2 поражения, 1 ничья) он встречался со спортсменами ещё более низкого уровня. Однако Гассиева это не смущало и поединок в Сербии он рассматривал как промежуточный этап.

«С нетерпением жду его... К сожалению, досадная травма руки не позволила биться в Сочи с Руденко. Новый соперник заслуживает уважения. Уэлч — опытный и хороший боксёр с неплохим послужным списком и поставленным ударом. Но у меня есть свои козыри, главная задача — хорошо подготовиться и находиться в идеальных физических кондициях», — подчёркивал россиянин.

О том же говорил его промоутер Алексей Авсецин, по словам которого, 28-летнему экс-чемпиону мира важно было проявить себя в данном поединке, чтобы продолжать получать хорошие предложения.

«График у нас плотный, мы запланировали несколько встреч, которые организуем. Но сейчас надо с божьей помощью провести достойно текущий бой. И, соответственно, уже после озвучим новые планы и имена соперников», — отмечал менеджер.

Никто не сомневался в том, что россиянин является стопроцентным фаворитом противостояния, однако мало кто мог подумать, что оно закончится настолько быстро.

Пожалуй, больше проблем Ирону доставил даже не соперник, а скользкое покрытие ринга. Удержать на нём равновесие в бою было не так-то просто. Впрочем, экс-чемпион мира смирился с этим, тогда как американец замотал обувь тейпом.

Однако это не помешало Гассиеву одержать одну из самых лёгких побед в карьере. Уэлч сразу же ушёл в глухую защиту, закрыв голову блоком. Карлос явно опасался мощных выстрелов молодого оппонента.

Тот поначалу нащупывал дистанцию, выбрасывая аккуратные разминочные удары. Но первый же серьёзный завершился нокаутом. После прямого в корпус и последовавшего за ним сокрушительного правого бокового в висок исход поединка был предрешён.

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К чести ветерана он пытался продолжить встречу и даже поднялся на ноги, но судья решил, что спортсмен из США драться не готов. Да он и сам, возникло ощущение, обрадовался такому исходу и что больше ударов от осетинского панчера пропускать не придётся.

Мурат сначала поблагодарил оппонента, а затем отправился принимать поздравления от членов своей команды. Однако он, казалось, был не рад настолько быстрой остановке, ведь россиянин провёл в ринге всего 95 секунд.

С одной стороны, можно порадоваться тому, что отечественный боксёр быстро решил задачу, не понеся ни малейшего урона, и одержал третью победу нокаутом в тяжёлом весе. С другой, после окончания схватки с Уэлчем к промоутерам Ирона в очередной раз возникли вопросы.

Удивительно, что ему в новой категории подбирали исключительно возрастных уступающих в классе соперников, из которых только Валлиш продержался с ним больше раунда. Суммарно же за четыре года, прошедшие после поражения от Усика, Гассиев не провёл и семи. «Мешковая диета» явно затянулась.

Хочется верить, что в следующем бою Мурат, наконец, встретится с более сильным спортсменом и продемонстрирует готовность конкурировать в хэвивейте на самом высоком уровне. Времени же у россиянина ещё достаточно, в октябре ему исполнится только 29 лет.