Экс-чемпион мира по боксу Гассиев проведёт следующий бой в ОАЭ или Сербии
- РИА Новости
«У нас есть два варианта по следующему бою. Он планируется на август в ОАЭ или Сербии», — цитирует Сланова ТАСС.
На счету Гассиева 28 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.
28-летний боксёр из Владикавказа провёл последний бой 22 июля 2021 года с Михаэлем Валлиной из Германии. Гассиев одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Ранее сообщалось, что российский боец Пётр Ян принял вызов на бой от эквадорца Марлона Веры.