Экс-чемпион мира по боксу Гассиев проведёт следующий бой в ОАЭ или Сербии

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира по боксу Мурата Гассиева, рассказал о следующем поединке спортсмена.

«У нас есть два варианта по следующему бою. Он планируется на август в ОАЭ или Сербии», — цитирует Сланова ТАСС.

На счету Гассиева 28 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.

28-летний боксёр из Владикавказа провёл последний бой 22 июля 2021 года с Михаэлем Валлиной из Германии. Гассиев одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что российский боец Пётр Ян принял вызов на бой от эквадорца Марлона Веры.