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Бой Гассиева пройдёт в древнем замке в Сербии

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Организаторы поединка между экс-чемпионом мира по боксу россиянином Муратом Гассиевым и Карлоусом Уэлчем из США рассказали о месте проведения боя.

«Бой против Уэлча пройдёт в древнем замке в Сербии», — сообщает ТАСС.

На счету Гассиева 28 побед (21 — нокаутом) и одно поражение. 28-летний боксёр из Владикавказа провёл последний бой 22 июля 2021 года с Михаэлем Валлиной из Германии. Гассиев одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.

На счету 42-летнего Уэлча 21 победа (18 — нокаутом), два поражения и одна ничья.

Поединок состоится 26 августа.

Ранее боец смешанных единоборств Сергей Харитонов оценил возможность проведения реванша с Александром Емельяненко.

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