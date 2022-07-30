Бой Гассиева пройдёт в древнем замке в Сербии
«Бой против Уэлча пройдёт в древнем замке в Сербии», — сообщает ТАСС.
На счету Гассиева 28 побед (21 — нокаутом) и одно поражение. 28-летний боксёр из Владикавказа провёл последний бой 22 июля 2021 года с Михаэлем Валлиной из Германии. Гассиев одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.
На счету 42-летнего Уэлча 21 победа (18 — нокаутом), два поражения и одна ничья.
Поединок состоится 26 августа.
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