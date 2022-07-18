Боксёр Гассиев проведёт следующий поединок 26 августа в Сербии

Российский боксёр Мурат Гассиев проведёт бой в Сербии, его соперник станет известен позднее.

«Мурат проведёт бой 26 августа в Сербии. Планируется, что турнир пройдёт в одном из древних замков. Соперник будет объявлен позднее», — цитирует источник ТАСС.

На счету Гассиева 28 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.

28-летний боксёр из Владикавказа провёл последний бой 22 июля 2021 года с Михаэлем Валлиной из Германии. Гассиев одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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