Харитонов рассказал о переговорах с Hardcore FC по реваншу против Александра Емельяненко

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов оценил возможность проведения реванша против Александра Емельяненко.

«Анатолий Сульянов выходил на связь по бою на турнире Hardcore с Александром. Но мы ни о чём не договорились. Продолжим с ним наш разговор в Москве, как только я буду там. На данный момент никаких переговоров не было», — цитирует Харитонова Metaratings.

Харитонов в 2006 году потерпел поражение от Емельяненко. Два бойца находятся в состоянии конфликта.

Ранее сообщалось, что Чарлз Оливейра и Ислам Махачев проведут поединок на турнире UFC 280.