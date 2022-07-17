Харитонов рассказал о переговорах с Hardcore FC по реваншу против Александра Емельяненко
- РИА Новости
«Анатолий Сульянов выходил на связь по бою на турнире Hardcore с Александром. Но мы ни о чём не договорились. Продолжим с ним наш разговор в Москве, как только я буду там. На данный момент никаких переговоров не было», — цитирует Харитонова Metaratings.
Харитонов в 2006 году потерпел поражение от Емельяненко. Два бойца находятся в состоянии конфликта.
Ранее сообщалось, что Чарлз Оливейра и Ислам Махачев проведут поединок на турнире UFC 280.