Гассиев нокаутировал Уэлча в первом раунде и завоевал пояс Евразийской федерации бокса
- РИА Новости
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28-летний боксёр из Владикавказа одержал победу в супертяжёлой весовой категории нокаутом в первом раунде над Карлоусом Уэлчем из США. Поединок продолжался 1 минуту 35 секунд.
Бой прошёл в древнем замке в Сербии.
На счету Гассиева 29 побед (22 — нокаутом) и одно поражение. На счету 42-летнего Уэлча 21 победа (18 — нокаутом), два поражения и одна ничья.
Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата американец Майк Перри предложил Усику поединок на голых кулаках.