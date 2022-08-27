Гассиев нокаутировал Уэлча в первом раунде и завоевал пояс Евразийской федерации бокса

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев завоевал пояс Евразийской федерации бокса.

28-летний боксёр из Владикавказа одержал победу в супертяжёлой весовой категории нокаутом в первом раунде над Карлоусом Уэлчем из США. Поединок продолжался 1 минуту 35 секунд.

Бой прошёл в древнем замке в Сербии.

На счету Гассиева 29 побед (22 — нокаутом) и одно поражение. На счету 42-летнего Уэлча 21 победа (18 — нокаутом), два поражения и одна ничья.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата американец Майк Перри предложил Усику поединок на голых кулаках.