Кузьмин: если наши пути с Гасиевым пересекутся, то почему бы не подраться

Короткая ссылка
Российский боксёр Сергей Кузьмин после боя с ганским боксёром Ричардом Ларти не исключил, что может подраться с Муратом Гасиевым.
Кузьмин: если наши пути с Гасиевым пересекутся, то почему бы не подраться
  • РИА Новости

«Многие часто задают вопрос: почему бы вам с Муратом Гасиевым не подраться. А я отвечу: а почему бы и нет. Всё возможно, всё реально. Если наши пути пересекутся, почему бы не подраться. Занимаемся одним делом и будем готовы», — приводит слова Кузьмина Metaratings.

На счету Кузьмина 16 побед (12 — нокаутом) на профессиональном ринге и два поражения. На счету Ларти 14 побед (11 — нокаутом) и пять поражений. Гассиев на профессиональном уровне одержал 28 побед (21 — нокаутом) при одном поражении.

Поединок между Кузьминым и Ларти состоится 27 мая в Москве.

Ранее Гассиев отказался от боя с Хрговичем из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить