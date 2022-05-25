Кузьмин: если наши пути с Гасиевым пересекутся, то почему бы не подраться

Российский боксёр Сергей Кузьмин после боя с ганским боксёром Ричардом Ларти не исключил, что может подраться с Муратом Гасиевым.

«Многие часто задают вопрос: почему бы вам с Муратом Гасиевым не подраться. А я отвечу: а почему бы и нет. Всё возможно, всё реально. Если наши пути пересекутся, почему бы не подраться. Занимаемся одним делом и будем готовы», — приводит слова Кузьмина Metaratings.

На счету Кузьмина 16 побед (12 — нокаутом) на профессиональном ринге и два поражения. На счету Ларти 14 побед (11 — нокаутом) и пять поражений. Гассиев на профессиональном уровне одержал 28 побед (21 — нокаутом) при одном поражении.

Поединок между Кузьминым и Ларти состоится 27 мая в Москве.

Ранее Гассиев отказался от боя с Хрговичем из-за травмы.