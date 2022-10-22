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Асбаров объяснил, почему хочет встретиться с Гассиевым

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Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров заявил о желании провести поединок с Муратом Гассиевым.
Асбаров объяснил, почему хочет встретиться с Гассиевым
  • РИА Новости
  • © Владимир Сергеев

«Мне бы хотелось встретиться с Муратом в следующем году. Будет здорово, если наше противостояние сумеют организовать. Лично с ним не знаком, но хочется, чтобы Гассиев дрался не с непонятными «мешками», а с реально сильными боксёрами. Когда же он бьётся со слабыми оппонентами, то не становится лучше. Те, кто организовывают ему такие бои, просто губят его. У нас с Муратом может получиться конкурентный бой. Подойду к нему в хорошей форме», — рассказал боец в интервью RT.

Ранее Асбаров признался, что спас людей из горящего трамвая.

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