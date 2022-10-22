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Асбаров рассказал, как спас людей из горящего трамвая

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Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров признался, что спас людей из горящего трамвая.
Асбаров рассказал, как спас людей из горящего трамвая
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«А что такое страх? Тогда я вообще не думал о себе. Увидели, что горит трамвай, внутри люди и им требуется помощь. Главная цель была — выручить их. А думать об огне… По большому счёту ты же контролируешь ситуацию. Понимал, что взрыва не произойдёт, а людям надо помочь. Сам практически не пострадал, если не считать трещины в локте, когда разбивал стекло. Плюс надышался дыма», — заявил Асбаров в интервью RT.

Ранее Асбаров рассказал об уличных драках в Дагестане.

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