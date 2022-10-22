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Асбаров рассказал об уличных драках в Дагестане

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Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров поделился воспоминаниями об уличных драках в Дагестане.

«В школе был такой период, когда постоянно выяснял отношения. В каждом классе всегда кто-то хочет проявить свои лидерские качества и силу духа. Дрались и в школе, и после неё во дворе. Без конфликтов у нас никак. Случалось и такое, что приходили с топорами. Когда собирались толпа на толпу, некоторые брали с собой арматуру, всякие железяки. Но это больше для страховки. Как правило, либо находили общий язык, либо кто-то выходил один на один», — рассказал Асбаров в интервью RT.

Ранее Сослан Асбаров рассказал о трудностях в поисках следующего соперника.

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