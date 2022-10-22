Асбаров — о поиске соперника: все отказывают и не хотят драться

Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров рассказал о трудностях в поисках следующего соперника.

«Пока не успел съездить на родину, но собираюсь это сделать. Просто на ноябрь у меня наметился бой по кулачке. Хочу провести его и потом спокойно полететь», — заявил Асбаров в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, кто станет его следующим соперником.

«Ищут человека. Хотели взять иностранца, но все отказываются и не хотят драться. Я жду любого оппонента для защиты чемпионского титула. Из России драться тоже не с кем. То ли боятся, то ли ещё что. Но чего бояться: в этом виде надо принимать вызовы и выходить на ринг. Тяжело постоянно ждать. Матчмейкеры никого не могут найти. Только вчера разговаривал с Анатолием Сульяновым (глава Hardcore FC. — RT): «Сос, ну некого брать». А встречаться с иностранцем, приехавшим как пушечное мясо, неинтересно уже мне. Есть варианты с боксёрским поединком на декабрь и кулачке на февраль, но не буду забегать вперёд», — добавил Асбаров.

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