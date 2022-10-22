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Асбаров рассказал, за счёт чего победил Кудряшова

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Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров рассказал о победе над Дмитрием Кудряшовым.

«Собирался действовать именно по такому сценарию. А вот на что рассчитывал соперник, сказать сложно. Наверное, он закладывался на мощь и силу удара. Может, думал, что я слабенький. Но я был уверен в своих силах и знал, на что он способен. Тот факт, что Кудряшов весил на 20 кг больше, тоже никак не смущал, хотя это очень серьёзная разница. В боксе каждый килограмм играет роль. Но я был готов к этому весу и этим ударам. И не понадобилось творить фантастику в тренировочном лагере. Достаточно оказалось разобрать бои оппонента и навязать свою игру. Для этого регулярно спарринговал с тяжами — профессионалами высокого уровня, ни в чём не уступавшими Кудряшову. Честно говоря, с ними приходилось тяжелее, чем с Димой», — заявил Асбаров.

Ранее сообщалось, что Хусейн Асхабов подписал контракт с Bellator.

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