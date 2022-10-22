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Асхабов подписал контракт с Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов подписал контракт с Bellator.

Россиянин проведёт дебютный поединок на турнире Bellator 288 18 ноября, сообщается в официальном Twitter организации.

На счету 27-летнего бойца 23 победы в 25 боях, из которых шесть нокаутом, также спортсмен был чемпионом World Warriors Fighting Championship (WWFC) в полулёгкой весовой категории.

Ранее в Bellator сообщили, что бразилец Андерсон Силва отказался от поединка с Фёдором Емельяненко в организации из-за нежелания возвращаться в смешанные единоборства (ММА).

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