Российский боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов подписал контракт с Bellator.

Россиянин проведёт дебютный поединок на турнире Bellator 288 18 ноября, сообщается в официальном Twitter организации.

На счету 27-летнего бойца 23 победы в 25 боях, из которых шесть нокаутом, также спортсмен был чемпионом World Warriors Fighting Championship (WWFC) в полулёгкой весовой категории.

Ранее в Bellator сообщили, что бразилец Андерсон Силва отказался от поединка с Фёдором Емельяненко в организации из-за нежелания возвращаться в смешанные единоборства (ММА).