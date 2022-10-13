В Bellator сообщили, что Силва отказался от боя с Фёдором Емельяненко

В Bellator сообщили, что бразилец Андерсон Силва отказался от поединка с Фёдором Емельяненко в организации из-за нежелания возвращаться в смешанные единоборства (ММА).

«С Андерсоном Силвой были переговоры. Он отказался от боя с Фёдором. Не хочет возвращаться в ММА», — приводит слова собеседника ТАСС.

Основным кандидатом на место соперника Емельяненко в его прощальном поединке является американец Райан Бейдер. Бой планируется в начале 2023 года.

За свою карьеру 46-летний Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Фёдор Емельяненко сообщил, что проведёт прощальный бой в Bellator.