В Bellator сообщили, что Силва отказался от боя с Фёдором Емельяненко
«С Андерсоном Силвой были переговоры. Он отказался от боя с Фёдором. Не хочет возвращаться в ММА», — приводит слова собеседника ТАСС.
Основным кандидатом на место соперника Емельяненко в его прощальном поединке является американец Райан Бейдер. Бой планируется в начале 2023 года.
За свою карьеру 46-летний Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.
Ранее Фёдор Емельяненко сообщил, что проведёт прощальный бой в Bellator.