Российский боксёр Гассиев получил армянское гражданство
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта страны.
Заместитель министра по линии спорта Карен Гилоян надеется, что Гассиев будет выступать за Армению.
На счету Гассиева 29 побед и одно поражение в 30 поединках.
В своём последнем бою в августе 2022 года в Белграде боксёр в первом раунде нокаутировал американца Карлоуса Уэлча.
3 марта Гассиев проведёт бой против американца Майка Балогуна в Ереване.
Ранее сообщалось, что Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих чемпионат мира.