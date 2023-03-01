Российский боксёр Гассиев получил армянское гражданство

Российский боксёр Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта страны.

Заместитель министра по линии спорта Карен Гилоян надеется, что Гассиев будет выступать за Армению.

На счету Гассиева 29 побед и одно поражение в 30 поединках.

В своём последнем бою в августе 2022 года в Белграде боксёр в первом раунде нокаутировал американца Карлоуса Уэлча.

3 марта Гассиев проведёт бой против американца Майка Балогуна в Ереване.

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих чемпионат мира.