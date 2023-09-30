Нганну: не понимаю, как Фьюри будет драться с Усиком в декабре

Камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну отреагировал на подтверждение титульного поединка между британским боксёром Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я не знаю, какое минимальное отстранение по медицинским показаниям в боксе, но я правда не понимаю, как Тайсон будет драться в декабре после того, что случится с ним 28 октября», — написал Нганну в соцсетях.

28 октября Фьюри проведёт выставочный бой против Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По информации ESPN, поединок между британцем и украинцем может состояться 23 декабря или в январе.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Александр Красюк, промоутер Усика, отреагировал на новость о подписании контракта на бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.