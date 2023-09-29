Промоутер Усика о поединке с Фьюри: уважение Тайсону за смелость

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, отреагировал на новость о подписании контракта на бой с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я не могу поверить, что это происходит. Быть частью самого большого боя в супертяжёлом весе — невероятная честь. Выражаю благодарность руководству Саудовской Аравии за то, что этот поединок всё-таки состоится. Уважение Тайсону за смелость», — приводит слова Красюка председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в Twitter.

По информации ESPN, поединок может состояться 23 декабря или в январе.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, назвал Усика выдающимся спортсменом.