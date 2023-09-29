Узнать больше

Промоутер Усика о поединке с Фьюри: уважение Тайсону за смелость

Короткая ссылка
Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, отреагировал на новость о подписании контракта на бой с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
Промоутер Усика о поединке с Фьюри: уважение Тайсону за смелость
  • Gettyimages.ru

«Я не могу поверить, что это происходит. Быть частью самого большого боя в супертяжёлом весе — невероятная честь. Выражаю благодарность руководству Саудовской Аравии за то, что этот поединок всё-таки состоится. Уважение Тайсону за смелость», — приводит слова Красюка председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в Twitter. 

По информации ESPN, поединок может состояться 23 декабря или в январе.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, назвал Усика выдающимся спортсменом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить