Избежав нокдауна: как Усик вновь перебоксировал Джошуа
- Боксёры Энтони Джошуа и Александр Усик
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- © Francois Nel / Staff
Поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа можно было смело называть главным событием лета в профессиональном боксе, если не года в целом. Долгожданный реванш окружало множество интриг, а на кону стояло не только четыре чемпионских пояса в самой престижной категории (не считая трофея по версии The Ring), но и будущее обоих спортсменов. Для Усика первое поражение вполне могло означать срыв потенциального супербоя с Тайсоном Фьюри, а для британца и вовсе могло стать последним в карьере. Две подряд неудачи грозили стоить ему места на вершине рейтинга тяжеловесов и окончательно лишить уверенности в собственных силах.
И поэтому было особенно интересно, в каком психологическом состоянии Джошуа выйдет на ринг и в какой манере будет работать. Предыдущая схватка подтвердила гипотезу о том, что он неспособен перебоксировать Усика, следовательно, оставалось затягивать чемпиона на ближнюю дистанцию и искать счастья в рубке. Но для этого было необходимо не только бесстрашно идти вперёд и грамотно запирать визави на ограниченном пространстве, но и не бояться пропускать. А с этим у Энтони явно были сложности. Три года назад он уже пустился в оголтелый размен с Энди Руисом и четырежды оказался на полу, после чего вернулся уже совсем другим спортсменом. И было крайне непросто ответить, способен ли британец переступить через себя и вновь поставить на карту своё здоровье ради победы.
Если оставить за скобками возможные ментальные проблемы, то в успехе Усика заставлял сомневаться ещё один факт. Номинальный фаворит обещал не просто превзойти претендента, но действовать первым номером и выиграть досрочно. И эта излишняя уверенность в себе хоть и восхищала, но и могла выйти Александру боком. Излишняя заряженность на нокаут никогда не шла на пользу боксёрам, а в случае с украинцем и вовсе могла стать губительной. По мощи удара Джошуа по-прежнему заметно превосходил его, а любое его точное попадание могло стать роковым.
Как и в случае с прибавкой в весе, Усик обманул ожидания и принялся боксировать в излюбленной манере. Действующий чемпион много финтил, постоянно перемещался и наносил очень много ударов, пусть подавляющее большинство из них и нельзя было назвать акцентированными. Джошуа же хоть и не бросился вперёд, но стал немного активнее в сравнении с первой схваткой, а в надежде лишить оппонента манёвренности сосредоточился на корпусе. Правда, достигать цели ему удавалось нечасто.
Первый проблеск надежды для Джошуа забрезжил в третьем раунде. И дело не только в ставших проходить комбинациях из правого по корпусу и левого в голову, но и излишней суетливости Усика. Он слишком много дёргался и порой в попытке запутать соперника сам подходил на удобную для него дистанцию. Британец пользовался этим и либо завязывал его в клинче, либо выбрасывал жёсткий правый прямой.
И как оказалось, несколько тяжёлых пропущенных ударов в предыдущей трёхминутке не были случайностью. Хотя Усик и смотрелся лучше Джошуа и заметно больше бил, но выглядел гораздо менее впечатляюще, чем в сентябре 2021-го. Если тогда украинец казался неуловимым и наказывал британца за любую оплошность, то на этот раз непривычно много пропускал и перебарщивал с перемещениями, а отвечал не так остро. Тем не менее это не мешало ему забрать четвёртый отрезок, а также на равных сражаться в пятом. И это после тяжёлого попадания в пах, из-за которого он был вынужден ненадолго взять паузу.
Как ни странно, в целом этот неприятный эпизод пошёл Усику на пользу. Он ударно завершил первую половину боя, а также довольно здорово начал вторую. Усик ускорился, начал всё чаще работать сериями и подлавливать немного замедлившегося британца на встречных курсах. Джошуа по-прежнему был опасен, а его боковые выглядели гораздо мощнее, чем в первой дуэли, но установить контроль над схваткой он не мог. И хотя в плане контрвыпадов он добился огромного прогресса, а его атаки несли в себе большую угрозу, в этот раз количество превосходило качество.
Перед началом заключительной трети битвы Усик вполне мог вести со счётом 6:2 по раундам и практически гарантировать себе победу судейским решением. Но внезапно он забыл о своём главном козыре и практически перестал двигаться. Расплата последовала моментально. Джошуа настиг соперника и обрушил на него шквал ударов, чуть было не повергнувший того на канвас, однако Александр чудом устоял на ногах. Причём несколько раз ему помог сам Энтони, крайне несвоевременно провоцировавший клинч.
Казалось, в 10-м раунде Джошуа постарается развить преимущество и добить чемпиона, но предыдущий спурт стоил ему слишком много сил. Усик мгновенно перехватил инициативу и уже сам принялся избивать уставшего претендента. В один момент британец даже отошёл к канатам и уже был готов уйти в глухую защиту, но украинец не стал тратить лишнюю энергию и вернулся к фирменному размеренному стилю.
Два последних раунда были абсолютно непохожи друг на друга. Если в 11-м доминировал Усик, то в 12-м Джошуа всё же решился на финальный рывок и несколько раз подловил соперника. На этот раз именно он сохранил больше сил на концовку и постоянно шёл вперёд. Заработали и его уже фирменные хуки по корпусу, и клинчи, призванные лишить визави последних сил. Вопрос лишь в том, почему Энтони не прибегнул к этому ранее, а ждал практически до последней минуты. Так или иначе, сломить Александра у него не получилось, вследствие чего судьба поясов оказалась в руках судей.
На этот раз решение было раздельным. Но удивительно, что на сторону Джошуа встал не британец Стив Грэй, а американец Гленн Фелдман. Он отдал экс-чемпиону на два раунда больше, в то время как его коллега с таким же счётом отдал предпочтение Усику (115:113). В итоге судьба трофеев оказалась в руках украинца Виктора Фесечко, сделавшего выбор в пользу соотечественника (116:112). Александр второй раз подряд взял верх над Энтони и сохранил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.