Риск перегореть и ожидание драки на ринге: что нужно знать о реванше Усик — Джошуа

20 августа в Джидде состоится ответный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Украинец считается фаворитом схватки, а в случае победы может не только гарантировать себе попадание в Зал славы бокса, но и получить возможность сразиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Однако помешать ему могут как решение набрать массу, так и возможные психологические проблемы, вызванные ситуацией на Украине. В свою очередь, от британца ждут заметного прогресса в сравнении с первым боем, ведь поражение вполне может означать закат его карьеры.

Почему в Джошуа практически не верят?

Первый поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа в сентябре 2021 года получился крайне разочаровывающим для британца. Тот так и не сумел подстроиться под неудобного для него манёвренного леворукого оппонента и проиграл, чудом избежав нокаута в заключительном раунде. И хотя карточки судей не говорят о тотальном преимуществе украинца, по ходу схватки оно ощущалось. Уроженец Уотфорда полагал, что способен перебоксировать соперника и жестоко ошибся, не сумев противопоставить ему практически ничего, кроме нескольких тяжёлых попаданий в середине битвы.

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Если верить Джошуа, с момента предыдущего боя он сменил лагерь и место тренировок, успел взять пару уроков у Флойда Мейвезера — младшего, а также стал сотрудничать с новым специалистом. На место Роба Маккракена пришёл Роберт Гарсия, известный по работе с экс-первым номером рейтинга P4P Нонито Донэйром и бывшим обладателем мировых титулов в четырёх весовых категориях Майки Гарсией. Проблема в том, что ранее наставник ни разу не имел дело со звёздными представителями тяжёлого веса. И это также не вселяет оптимизма в поклонников британца. Ведь Энтони нужно было не просто закрыть множество пробелов, но и найти ключи к непобеждённому противнику.

И пока многие сомневаются, что Джошуа сумел сделать правильные выводы и подойти к ответной битве не только с правильным тактическим планом, но и с должным психологическим настроем. Причём не верят в перспективы экс-чемпиона мира не только в России, но и за рубежом. Предпочтение Усику уже успели отдать его известные коллеги Тимоти Брэдли и Амир Хан, наставник Артура Бетербиева Марк Рэмси и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Все говорят об отсутствии у Энтони как необходимых боксёрских навыков для боя с Александром, так и должных ментальных качеств. Согласны с этим и букмекеры, оценивающие шансы претендента с коэффициентом 2,7.

В какой форме Усик подходит к поединку?

Украинец — фаворит грядущего боя, но нельзя считать его 20-ю победу в карьере делом решённым. Причин на это несколько. Одна из них заключается в том, что пока никто не может сказать, в каком психологическом состоянии он находится. События на Украине не могли не наложить отпечаток на спортсмена и сложно ответить, сумел он полностью сосредоточиться на бое или нет. По действиям Александра сложно что-либо утверждать наверняка, однако исключать наличия проблем не стоит. По мнению известного промоутера Дмитрия Салиты, геополитическая ситуация могла как мотивировать Усика, так и спровоцировать недонастрой. В свете этого сложно оценивать поведение бойца, который на пресс-конференции предстал в образе казака, а после дуэли взглядов исполнил народную украинскую песню.

Вторая причина кроется в физической форме. В прошлый раз Александр установил личный рекорд и впервые показал на весах более 100 кг. Если верить Хану, в лагере Усик набрал ещё 15 и казался гораздо мощнее обычного, хотя на взвешивании и вернулся к привычным значениям (100,5). Пока сложно сказать, проводил ли он сгонку и вернёт ли он утрачённую массу перед заходом в ринг, но в теории это может быть опасным решением. Несомненно, удар станет гораздо мощнее, но есть риск лишиться выносливости. А с учётом его стиля это может быть фатально. Конечно, если чемпион не ставит перед собой задачу во что бы то ни стало нокаутировать претендента и поставить жирную точку в их противостоянии.

За счёт чего Джошуа может взять верх?

Неудивительно, что многие видят шансы британца на победу именно в открытом поединке, когда оба соперника будут идти вперёд и размениваться в центре ринга. Предыдущий опыт показал, что на дистанции Джошуа ничего не может противопоставить Усику, и вряд ли он сумел добиться колоссального прогресса за прошедшие 11 месяцев. В отличие от украинца, он никогда не был супертехничным спортсменом, а его передвижения оставляли желать лучшего, в то время как Александр построил на этом карьеру. Именно феноменальная работа ног во многом помогла ему завоевать олимпийское золото, а затем стать абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе.

Вопрос лишь в том, способен ли Джошуа вновь «разбудить зверя» и устроить драку в ринге, чего от него требует тот же Майк Тайсон. В былые годы британец славился своим ярким стилем и предпочитал рубиться с оппонентами — достаточно вспомнить его победы над Диллианом Уайтом и Владимиром Кличко. Но поражение нокаутом от Энди Руиса нанесло серьёзный удар по его уверенности и заставило забыть о корнях. Одна из главных интриг заключается в его готовности вновь рискнуть всем и попытаться провести бой в режиме kill or be killed.

Если Джошуа сможет давить на Усика, лишит его пространства и будет постоянно сближаться, то у него появится шанс на успех. Это явно продемонстрировал ещё Дерек Чисора, на протяжении всей дуэли с Александром действовавший в грязной манере и регулярно провоцировавший клинч. Тогда украинец предстал не в лучшем свете и взял верх решением судей — 117:111, 115:113, 115:113.

Завершит ли Джошуа карьеру в случае поражения?

Перед реваншем многие задаются вопросом о возможном уходе британца из спорта. И это удивительно, ведь в октябре ему исполнится 33 года — в этом возрасте многие тяжеловесы лишь выходят на свой пик. Тем не менее, третье поражение в пяти последних схватках вполне может заставить Джошуа задуматься о прекращении выступлений. Так считает его соотечественник, экс-чемпион в двух весовых категориях Дэвид Хэй. По его словам, Энтони может не захотеть продолжать биться, зная, что он не лучший в мире.

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Действительно, второй проигрыш Усику не только нанесёт серьёзный удар по наследию Джошуа, но и может закрыть перед ним многие двери. Практически невозможным станет организация супербоя с Тайсоном Фьюри, обещавшего стать одним из самых кассовых в истории не только британского, но и мирового бокса. Кроме того, в попытке вернуть себе пояса ему придётся пройти непростой путь и вновь сражаться за звание претендента. А готов ли он вновь опуститься до этого уровня — большой вопрос.

При этом многие полагают, что даже в случае неудачи у Джошуа будет достаточно поводов продолжать драться. Как минимум, ради денег. Энтони всё равно останется одним из самых звёздных и узнаваемых бойцов своего поколения и наверняка сможет получить ещё не один большой гонорар. Например, за реванш с Александром он заработает порядка $40 млн, не считая процента от продажи платных трансляций.

Гарантирует ли победа место в Зале славы?

Александра уже сейчас можно смело называть легендой спорта. Он — единственный в истории боксёр, который завоевал олимпийское золото и звание абсолютного чемпиона мира в категории до 91 кг, а затем стал сильнейшим и в тяжёлом весе. Уже этого вполне достаточно, чтобы ставить его в один ряд с Джорджем Форманом и Джо Фрейзером, а вторая победа над Энтони вполне может заставить сравнивать его с атлетами калибра Тайсона и Мухаммеда Али. Это практически гарантирует ему попадание в Зал славы.

Правда, менеджер украинца Александр Красюк считает, что для этого ему необходимо собрать все трофеи и в самой престижной категории. А это предполагает завоевание недостающего пояса по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Проблема в том, что несколько месяцев назад британец в очередной раз объявил о завершении карьеры. Правда, в это не поверили ни многие фанаты, ни сам Усик. По его словам, он несколько раз лично общался с потенциальным соперником и не сомневается в проведении дуэли.