Тренер Лапин: Джошуа психологически слабенький, поэтому допускаю досрочную победу Усика

Короткая ссылка
Известный тренер Фёдор Лапин считает, что украинский боксёр Александр Усик не должен испытывать проблем перед реваншем с бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
Тренер Лапин: Джошуа психологически слабенький, поэтому допускаю досрочную победу Усика
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Я ещё перед первым боем говорил, что для меня явный фаворит — Усик. Это очень умный и техничный боксёр. А эти разговоры Энтони лишний раз говорят о том, что он психологически слабенький. Допускаю, что Усик сможет победить досрочно», — цитирует Лапина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что украинцу не стоит расслабляться, потому что британец является тяжеловесом и ему есть чем ударить.

Украинский боксёр 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Реванш между Усиком и британским боксёром пройдёт в Саудовской Аравии 20 августа.

Ранее Джошуа сообщил, что когда он победит Усика, то откажется от всех титулов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить