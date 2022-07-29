Тренер Лапин: Джошуа психологически слабенький, поэтому допускаю досрочную победу Усика

Известный тренер Фёдор Лапин считает, что украинский боксёр Александр Усик не должен испытывать проблем перед реваншем с бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Я ещё перед первым боем говорил, что для меня явный фаворит — Усик. Это очень умный и техничный боксёр. А эти разговоры Энтони лишний раз говорят о том, что он психологически слабенький. Допускаю, что Усик сможет победить досрочно», — цитирует Лапина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что украинцу не стоит расслабляться, потому что британец является тяжеловесом и ему есть чем ударить.

Украинский боксёр 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Реванш между Усиком и британским боксёром пройдёт в Саудовской Аравии 20 августа.

Ранее Джошуа сообщил, что когда он победит Усика, то откажется от всех титулов.