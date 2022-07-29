Тренер Лапин: Джошуа психологически слабенький, поэтому допускаю досрочную победу Усика
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«Я ещё перед первым боем говорил, что для меня явный фаворит — Усик. Это очень умный и техничный боксёр. А эти разговоры Энтони лишний раз говорят о том, что он психологически слабенький. Допускаю, что Усик сможет победить досрочно», — цитирует Лапина «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что украинцу не стоит расслабляться, потому что британец является тяжеловесом и ему есть чем ударить.
Украинский боксёр 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Реванш между Усиком и британским боксёром пройдёт в Саудовской Аравии 20 августа.
Ранее Джошуа сообщил, что когда он победит Усика, то откажется от всех титулов.