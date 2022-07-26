Джошуа пообещал отказаться от всех титулов в случае победы над Усиком

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа сообщил, что когда он победит украинского боксёра Александра Усика, то откажется от всех титулов.

«Когда я побью Усика в реванше и стану трёхкратным чемпионом мира, то я тут же откажусь от всех поясов. Вы должны уважать меня. Не хочу, чтобы меня уважали только потому, что я чемпион. Хочу, чтобы вы уважали мужчину, который стоит перед вами», — приводит слова Джошуа Mirror.

Украинский боксёр 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Реванш между Усиком и Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии 20 августа.

Ранее экс-чемпион WBO International во втором среднем весе Магомед Курбанов поделился ожиданиями от поединка Усика и Джошуа.