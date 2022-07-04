Курбанов поделился ожиданиями от поединка между Усиком и Джошуа

Экс-чемпион WBO International во втором среднем весе Магомед Курбанов поделился ожиданиями от поединка украинского боксёра Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

«Схватка между Усиком и Джошуа кажется более любопытной. В сентябре 2021 года мы могли наблюдать, как боец крузервейта разобрал тяжеловеса. Хотелось бы посмотреть, насколько профессионально работают и сам Энтони, и его команда, в каком состоянии и с каким планом он выйдет на ответную битву. При этом не исключаю, что британец ничего не поменяет. И тогда будут напрашиваться определённые выводы», — заявил Курбанов в интервью RT.

Ранее Курбанов высказался о гипотетическом бое с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.