«Четыре раунда продержится»: Курбанов — о гипотетическом бое с Макгрегором, схватке с Тейшейрой и реванше Усика с Джошуа

Звезда UFC Конор Макгрегор сумел бы продержаться в поединке по правилам бокса четыре раунда, однако после был бы нокаутирован. Об этом в интервью RT заявил экс-чемпион WBO International во втором среднем весе Магомед Курбанов. По его мнению, в выставочных поединках нет ничего зазорного, так как они позвляют спортсменам зарабатывать. Он также рассказал о слабых сторонах своего будущего соперника — Патрика Тейшейры, поделился ожиданиями от реванша Александра Усика с Энтони Джошуа и ответил, кого считает сильнейшим ударником в MMA.

— Перед поединком с Патриком Тейшейрой вы удалили все публикации в Instagram*. Что заставило вас пойти на такой шаг?

— Ничего особенного не случилось. Продолжаю выкладывать сториз, но все посты «почистил». Решил вернуться в XX век. Тогда боксёры жили без социальных сетей, не рассказывали о каждом своём шаге. Хочу посмотреть, каково это.

— Намерение немного снизить активность в соцсетях напрямую связано с грядущей схваткой?

— Возможно. Сейчас я сосредоточен на подготовке, не заморачиваюсь над тем, что нужно что-то опубликовать, закинуть видео, придумать к нему описание.

— Обычно перед поединками вам часто пишут болельщики?

— Да, выражают слова поддержки, желают удачи. Очень часто просят помочь с билетами (смеётся).

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— Вспомните, что самое безумное вам приходилось читать перед турниром?

— Иногда пишут: «Магомед, мы хотим сделать ставку на твой поединок». Всегда пытаюсь отговаривать в таких случаях.

— Изначально вы должны были биться с Тейшейрой в декабре, но снялись с шоу из-за болезни. Были ли те, кто обвинял вас в трусости?

— Конечно. Но их были единицы. Причём писали исключительно в комментариях, не напрямую. В лицо мне этого никто не сказал.

— Насколько можно судить по вашим сториз, в зале вы пересекались с Иваном Штырковым. Как всё прошло?

— Мой тренер поработал с Иваном на лапах, я сам немного подвигался с ним в парах. Побоксировали вместе несколько раундов.

— Как оцените его навыки?

— Штырков прибавляет в боксе. У него очень мощный удар, как говорят, «банка гуляет». Лично я никогда не сомневался, что в этом аспекте он хорош. Отметил это для себя ещё четыре-пять лет назад, и с тех пор мнение не изменилось.

— В конце мая Штырков должен был дебютировать в боксе в битве с Михаилом Мохнаткиным, но та сорвалась, а Иван обвинил организаторов в непрофессионализме. Он не рассказывал вам, что произошло?

— Мы обсуждали эту тему. Но я не хотел бы говорить, что именно произошло. Скажу лишь, что ему не понравилось, как к нему отнеслись организаторы. Меня бы такое тоже не устроило. Любого нормального адекватного бойца это задело бы.

— С вами случалось что-то похожее?

— Нет. В RCC Boxing Promotions такое неуважительное отношение к спортсменам исключено. У нас серьёзная организация, а такие вещи считаются неприемлемыми.

— В последнее время многие бойцы MMA пробуют себя в боксе. Как к этому относитесь?

— Нормально. Не вижу в этом ничего особенного. Если спортсмену поступает хорошее с коммерческой точки зрения предложение, почему бы не заработать денег? Это нормальное явление. Боец MMA выходит на ринг, проводит четыре раунда и уносит домой солидный гонорар — всё здорово. Но лично я так не могу.

— Вы бы не согласились подраться с бойцом смешанных единоборств?

— Должно поступить очень серьёзное предложение, чтобы я рассмотрел его.

— Представим, что Конор Макгрегор говорит: «Хочу сразиться с Магомедом Курбановым». Раздумывали бы?

— С Конором, конечно, побился бы.

— Хватило бы четырёх раундов, чтобы уложить Макгрегора?

— Учитывая его нынешнюю форму, думаю, 12 минут было бы маловато (смеётся).

У Макгрегора хорошая боксёрская база. Четыре раунда Конор продержится, а уже после можно будет его нокаутировать.

— Кто из бойцов MMA больше остальных впечатляет вас в плане боксёрских навыков?

— Далеко ходить не надо. На мой взгляд, Пётр Ян — лучший ударник в MMA на сегодняшний день. Быть может, существуют и другие сильные боксёры, но лично я их не видел.

— В ближайшее время состоится ещё один бой, который можно отнести к категории поп-бокса. Джейк Пол может встретиться с Томми Фьюри, а потом — с Майком Тайсоном. Хотели бы вы увидеть схватку легенды спорта и блогера?

— Конечно, нет. Не имею ничего против выставочного поединка, но устраивать настоящий бой между Тайсоном и Полом — это несерьёзно. Не нужно проводить такое.

— Опасаетесь, что Тайсон может отправиться в нокаут?

— Конечно. Пол — немаленький парень. Он весит под 90 килограммов. А Тайсону уже почти 60 лет. Как их можно сравнивать сейчас? Джейк вырубил Тайрона Вудли, обладает хорошей боксёрской техникой. Особенно в сравнении с нынешним Майком.

— В ближайшие три месяца пройдут сразу два супербоя — Сауль Альварес сразится с Геннадием Головкиным, а Александр Усик проведёт реванш с Энтони Джошуа. Какой из этих них вам кажется наиболее интригующим?

— Мне интересны оба, но схватка между Усиком и Джошуа кажется более любопытной. В сентябре 2021 года мы могли наблюдать, как боец крузервейта разобрал тяжеловеса. Хотелось бы посмотреть, насколько профессионально работают и сам Энтони, и его команда, в каком состоянии и с каким планом он выйдет на ответную битву. При этом не исключаю, что британец ничего не поменяет. И тогда будут напрашиваться определённые выводы.

— Говоря о схватке Альвареса с Головкиным, видите, за счёт чего казахстанец может навязать конкуренцию сопернику?

— Думаю, Канело выиграет решением. Но надо смотреть, как он отнесётся к этому поединку. Если Сауль не сделает выводов после сражения с Дмитрием Биволом, предстанет в такой же форме, устанет, то Головкин может взять верх.

— Мы разговаривали с вами в апреле, и тогда вы не исключали, что битва с Тейшейрой состоится в ближайшее время. Но уже спустя восемь дней тот встретился с Полом Венесуэлой Куэстой. Вы были в курсе ситуации?

— На тот момент ничего не знал об этом. А после того, как Тейшейра неудачно выступил на шоу Golden Boy Promotions и был дисквалифицирован, думал, что вопрос по поводу нашего поединка окончательно закрыт. Но в то же время промоутер постоянно говорил мне, что при необходимости можно будет устроить встречу.

— Когда стало известно, что будете биться именно с Патриком?

— Два месяца назад.

— Почему всё же вернулись к этой идее?

— Практически не было альтернативы. Был вариант провести бой с Андреем Сироткиным, но всё-таки посчитали, что лучше сразиться с Тейшейрой. Поэтому договорились с ним.

— Бой между Тейшейрой и Куэстой завершился дисквалификацией во втором раунде. Заслуженно?

— По всем правилам Патрика должны были отстранять. Всё же он попал по затылку, что запрещено. Но в этой ситуации удивительно то, что рефери отважился принять такое решение. Ведь фактически это было противостояние топового боксёра против обычного джорнимена. По бою складывалось впечатление, что Куэста абсолютно никакой. Он пропустил удар и сразу рухнул на канвас, принялся симулировать. Допускаю, что попадание действительно было тяжёлым, но по трансляции такого не скажешь.

— Особенно учитывая тот факт, что в боксе мы очень часто видим попадания по затылку, но после большинства из них боксёрам даже не выносят предупреждение.

— Да даже в MMA гораздо сильнее бьют за ухо. Поэтому мне сложно сказать, почему так поступили. Возможно, в США всё настолько справедливо (смеётся). Так или иначе, Тейшейру «слили». Я был удивлён.

— Наверняка у вас возникают какие-либо ассоциации с другими боксёрами, когда вы видите Патрика. С кем бы вы его сравнили?

— На мой взгляд, Тейшейра напоминает Роберта Герреро, который бился с Флойдом Мейвезером-младшим в 2013 году. Тоже довольно высокий, с длинными руками, с характером, да и в плане манеры боя есть определённые сходства.

— В феврале 2021-го Тейшейра уступил Брайану Кастаньо. Удалось заметить какие-то слабые места у бразильца?

— Не сказал бы, что у него есть какие-то заметные пробелы. Патрик очень хорош, просто Кастаньо не позволил ему ничего сделать: постоянно шёл вперёд, давил. Да, возможно, Тейшейре неудобно работать на ближней дистанции. И это логично, ведь у него длинные руки.

— Экс-претендент на титул WBA International Сергей Воробьёв предположил, что в декабре вы бы проиграли Тейшейре, даже если бы были полностью здоровы. Что скажете на этот счёт?

— Однажды он сам вышел больным в ринг, а потом говорил, что никогда не стоит биться с температурой. Пускай Воробьёв завидует, что с Тейшейрой дерусь я, а не он. Честно, не очень хочется отвечать на эти заявления. Я отлично знаю его, понимаю, чего он добивается. Но Сергей мне абсолютно неинтересен.

Мы с ним действительно хорошо общаемся, поэтому такие слова меня расстраивают. Быть может Воробьёв действительно так считает, а может хочет, чтобы я проиграл. Но это нормально. Одни приходят в зал с надеждой увидеть мою победу, другие — поражение.

— Изначально в битве с Тейшейрой на кону должен был стоять титул WBO International, но из-за санкций этого не произойдёт. Я правильно понимаю?

— Да, это будет обычный рейтинговый бой.

— С учётом нынешней ситуации, побороться за пояс будет крайне непросто. Что вам говорят промоутеры относительно планов на будущее?

— На самом деле, вариантов достаточно. Тот же Тимофей Цзю, Мишель Соро, который 9 июля померится силами с Исраилом Мадримовым. Главное, договориться.

Не все хотят ехать в Россию и боксировать со мной. Некоторых не устраивают условия. Пока я сосредоточен на Тейшейре, а потом посмотрим.

— Если оставить за скобками Цзю-младшего, с кем вам хотелось бы сразиться?

— С любым из тех, кто входит в топ-10 категории.

— В своё время вы говорили, что не хотели бы встречаться с Себастьяном Фундорой. Позиция не изменилась?

— Если бы у меня был выбор, конечно, сделал бы его не в пользу Фундоры. Он два метра ростом. Куда мне бить ему? По ноге (смеётся)?

— Вы говорили, что Тим Цзю не готов побеждать Джермелла Чарло…

— Больше того. Мне кажется, этот бой не состоится. Причём это понимают и он сам, и его команда. Сейчас много шумихи вокруг их возможного поединка, но… Возможно, Тима сведут с кем-то из 69 килограммов, а может вновь найдут кого-то из 63-х (на два дивизиона ниже. — RT). Пока он не дрался ни с кем из своей категории. Даже тот же Террелл Гошей до этого бился в полусреднем весе.

Я прекрасно понимаю, что бокс — это бизнес. Как бы я ни хотел сразиться за мировой титул, но путь к нему очень сложен и может занять много времени. При этом отдаю себе отчёт, что в будущем этого может не произойти. Но мы с командой делаем всё возможное. Лично я рассматриваю как чемпионские и бой с Тейшейрой, и с Лиамом Смитом, пусть пояс и не стоял на кону.

— Допустим, вы всё же получили статус претендента. Что бы вы делали в поединке с Чарло?

— Он идёт вперёд, атакует двойками. Но я знаю, что в плане «физики» превосхожу его. В нашей схватке я бы разбил Джермелла, забрал его душу.

— На ваш взгляд, кто из нынешних боксёров второго полусреднего веса смог бы справиться с Чарло? Возможно, тот же Фундора?

— Навряд ли. В последней схватке Себастьян продемонстрировал все свои слабые места. Он хоть и высокий, неудобный, но не жёсткий. И когда начнётся бой, с ним можно делать всё, что хочешь.

— Кто, если не он?

— Бахрам Муртазалиев, тот же Смит. После поражения от меня он дважды выиграл досрочно.