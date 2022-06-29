Бивол оценил вероятность поединка с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал возможный поединок с обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

«У Бетербиева вроде как планы есть. У меня тоже есть обязательства. В плане реванша. Пока так дела обстоят», — цитирует Бивола «РБ Спорт».

Боб Арум, один из промоутеров Бетербиева, заявил, что не отпустит своего бойца на конкурирующую телеплощадку DAZN, где выступает Бивол. Отметим, что у Бетербиева контракт с ESPN.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Смитом-младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все свои поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее Бетербиев поделился мнением о возможных следующих соперниках в профессиональной карьере.