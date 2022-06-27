Бетербиев: у меня в приоритете объединительный бой, а как сложится — узнаем

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Российский боксёр Артур Бетербиев поделился мнением о возможных следующих соперниках в профессиональной карьере.
Бетербиев: у меня в приоритете объединительный бой, а как сложится — узнаем
  • РИА Новости

«Мне чётко задали вопрос, с кем бы я хотел провести следующий бой. По поясу WBO есть обязательный претендент Энтони Ярд. Я сразу сказал, что у меня в приоритете объединительный бой, а как сложится — узнаем. Как говорится, свой, не свой — на дороге не стой. Но пока что конкретики нет», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все свои поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее Бетербиев заявил о готовности провести поединок с Биволом.

 

 

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