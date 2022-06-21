Бетербиев заявил о готовности провести поединок с Биволом

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Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал о своём желании провести поединок с чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.
Бетербиев заявил о готовности провести поединок с Биволом
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Он и его команда постоянно говорят о том, с кем хотят подраться. Ок, погнали. Я не знаю, что меня ждёт дальше. Но если Бивол хочет подраться — вперёд, я готов. Джо Смит тоже хотел подраться. Он получил своё», — цитирует Бетербиева Boxing Scene.

19 июня, на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все свои поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Бивол 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге. Бивол был признан лучшим боксёром мая в мире после победы над Альваресом.

Ранее британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал следующего соперника Бетербиева.

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