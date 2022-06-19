Бетербиев проведёт следующий бой с Ярдом в октябре в Лондоне

Британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал следующего соперника чемпиона мира по трём боксёрским версиям Артура Бетербиева из России.

«Всё более или менее согласовано, Энтони Ярд встретится с Бетербиевым в октябре в Лондоне. Это будет отличный бой», — цитирует Уоррена BBC.

Сегодня, 19 июня, на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

30-летний Энтони Ярд из Великобритании является бывшим претендентом на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко отметил, что Бетербиев сломал Смита, как только тот начал активно драться с россиянином.