Бетербиев проведёт следующий бой с Ярдом в октябре в Лондоне

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Британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал следующего соперника чемпиона мира по трём боксёрским версиям Артура Бетербиева из России.
Бетербиев проведёт следующий бой с Ярдом в октябре в Лондоне
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«Всё более или менее согласовано, Энтони Ярд встретится с Бетербиевым в октябре в Лондоне. Это будет отличный бой», — цитирует Уоррена BBC.

Сегодня, 19 июня, на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке  за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

30-летний Энтони Ярд из Великобритании является бывшим претендентом на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко отметил, что Бетербиев сломал Смита, как только тот начал активно драться с россиянином.

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