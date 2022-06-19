Тищенко: Смит зачем-то начал драться, и Бетербиев его тут же сломал

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Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко прокомментировал победу российского боксёра Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом — младшим в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO.
Тищенко: Смит зачем-то начал драться, и Бетербиев его тут же сломал
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«Бетербиев физически намного сильнее. В принципе физически он сильнее любого в этом весе. А Смит зачем-то начал драться с Бетербиевым. И Артур сразу же его сломал, просто снёс. Тактически Смит дрался неправильно, в таком боксе шансов у него не было. Бетербиев молодец! В 37 лет он показывает такой яркий бой», — приводит слова Тищенко «Матч ТВ».

По его мнению, будет очень интересно, если получится организовать бой между Бетербиевым и чемпионом WBA Super Дмитрием Биволом. Причём для Тищенко в этой схватке фаворитом будет последний.

«Дима очень умный боксёр, психологически очень устойчивый. Хотя и Бетербиев тоже устойчив. Но Дима всё-таки сумел психологически справиться перед боем с Канело. Так что в случае организации встречи Бивол — Бетербиев будет очень интересно. Дима умный боксёр, а Бетербиев очень мощный», — добавил Тищенко.

Бой Бетербиева и Смита состоялся 19 июня в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден». Российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном поединке между Бетербиевым и Биволом.

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