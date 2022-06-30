Экс-чемпион мира Чудинов может провести реванш с Абдугофуровым осенью 

Короткая ссылка
Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира по боксу Фёдора Чудинова, сообщил, что его подопечный может осенью провести реванш против Азизбека Абдугофурова.
Экс-чемпион мира Чудинов может провести реванш с Абдугофуровым осенью 
  • РИА Новости

«Начинаем подготовку 1 июля. Мы хотим реванш с Абдугофуровым. Он может пройти в сентябре», — цитирует Сланова ТАСС.

Чудинов проиграл Абдугофурову в апреле 2022 года единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Чудинова 25 побед (17 нокаутом), три поражения, одна ничья.

Чудинов был обладателем золотого титула Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Gold), а также занимал второе место в рейтинге WBA. Однако он был лишён своей позиции из-за ситуации на Украине.

Ранее Тайсон Фьюри подтвердил, что завершил карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить