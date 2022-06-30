Экс-чемпион мира Чудинов может провести реванш с Абдугофуровым осенью
- РИА Новости
«Начинаем подготовку 1 июля. Мы хотим реванш с Абдугофуровым. Он может пройти в сентябре», — цитирует Сланова ТАСС.
Чудинов проиграл Абдугофурову в апреле 2022 года единогласным решением судей.
На счету 34-летнего Чудинова 25 побед (17 нокаутом), три поражения, одна ничья.
Чудинов был обладателем золотого титула Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Gold), а также занимал второе место в рейтинге WBA. Однако он был лишён своей позиции из-за ситуации на Украине.
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