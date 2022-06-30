Экс-чемпион мира Чудинов может провести реванш с Абдугофуровым осенью 

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира по боксу Фёдора Чудинова, сообщил, что его подопечный может осенью провести реванш против Азизбека Абдугофурова.

«Начинаем подготовку 1 июля. Мы хотим реванш с Абдугофуровым. Он может пройти в сентябре», — цитирует Сланова ТАСС.

Чудинов проиграл Абдугофурову в апреле 2022 года единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Чудинова 25 побед (17 нокаутом), три поражения, одна ничья.

Чудинов был обладателем золотого титула Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Gold), а также занимал второе место в рейтинге WBA. Однако он был лишён своей позиции из-за ситуации на Украине.

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