Фьюри: это правда — я завершил карьеру

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Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри подтвердил, что завершил карьеру.
Фьюри: это правда — я завершил карьеру
  • AP

«Это правда, ничего, кроме правды: я завершил карьеру. Я счастлив, я здоров, у меня всё ещё есть мозги, я всё ещё могу говорить. Бокс — очень опасный вид спорта, вас можно выбить одним ударом», — заявил Фьюри в эфире TalkTV.

Напомним, что поединок между Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не потерпел поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что гонорар Фьюри за бой с Уайтом составил $33 млн.

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