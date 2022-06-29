Усик заявил, что Фьюри из-за страха не хочет боксировать с ним

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинский боксёр Александр Усик рассказал, почему Тайсон Фьюри из Великобритании не хочет встретиться с ним на ринге.

«Тайсон Фьюри не хочет со мной боксировать, потому что я не на его уровне. Он не хочет, потому что боится меня. Фьюри хочет $500 млн за бой со мной? Смешно. Я тоже могу сказать, что хочу 500 млн. Но кто ему даст эти деньги?» — заявил Усик в эфире YouTube-канала iFL TV.

Украинский боксёр 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Реванш между Усиком и Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии 20 августа.

Ранее Усик сообщил, что в реванше с британцем Джошуа, скорее всего, поменяет стойку.