«Готов сразиться с Тимом где угодно, хоть на Марсе»: Курбанов — о возможном бое с Цзю-младшим и выступлениях за границей

Тимофей Цзю достоин биться за титул чемпиона мира в первом среднем весе, но следующий поединок вновь проведёт с боксёром уровня Террелла Гошея. Об этом в интервью RT заявил обладатель титула WBO International Магомед Курбанов. По его словам, промоутеры не станут организовывать австралийцу встречу с победителем боя между Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо, а дождутся более подходящего момента для завоевания пояса. Также боец RCC Boxing Promotions признался, что считает Цзю-младшего удобным оппонентом для себя, и заявил, что готов подраться с ним в любом месте.

— В минувшие выходные Тимофей Цзю провёл дебютный поединок в США, в котором победил Террелла Гошея. Выступление австралийца скорее впечатлило вас или разочаровало?

— Скорее меня впечатлило, что Тим побывал в нокдауне в первом раунде. На самом деле в этом нет ничего страшного. В боксе подобное может случиться с каждым. Один точный удар в подбородок — любой может пропустить такой. Но по-настоящему был удивлён решением свести Цзю с Гошеем в его дебютном поединке в США. Ведь он должен был сражаться с кем-то из топ-10 первого среднего веса.

— Когда вы только узнали, что Цзю встретится с Гошеем, о чём подумали?

— Если честно, то до этого дня не знал, кто такой Гошей. Услышав анонс этого боя, сразу понял, что это обычный, проходной боец. Сложилось впечатление, что тот специально поднялся из категории 63,5 кг, чтобы побоксировать с Цзю. Тим довольно негабаритный, но на фоне Террелла смотрелся гораздо крупнее. То же самое было и в предыдущий раз.

Также по теме Тотальное превосходство: как Цзю-младший восстановился после нокдауна и победил Гошея Тимофей Цзю взял верх над Терреллом Гошеем в рамках боксёрского вечера в американском Миннеаполисе. Австралиец выиграл единогласным...

— В декабре Цзю взял верх над Такеши Иноуэ, причём тоже единогласным решением судей. На ваш взгляд, кто из бывших оппонентов Тима сильнее — американец или японец?

— Иноуэ был интереснее — за счёт характера, желания победить, постоянного прессинга. В случае с Гошеем было видно, что после третьего раунда он сдулся.

— Вы сами сказали про один из ключевых моментов битвы — нокдаун в первом раунде. В этот момент у вас не возникло мысли, что Гошей может победить?

— Признаюсь, не было возможности посмотреть эту схватку в прямом эфире. Уже знал результат, когда наблюдал за ней. Но вряд ли нокдаун в первом раунде сумел бы заставить меня сомневаться в успехе Цзю. Гошей очень быстро сдал. Да, периодически у него проходили неплохие удары, в отдельные моменты ему удавалось перебоксировать соперника, но это не имеет значения. В первом раунде он хорошо работал джебом, но потом всё куда-то исчезло.

— Причина в низком уровне Гошея или в силе Цзю?

— Дело в самом американце. Он просто слабее Тима. Даже если не брать в расчёт чемпионов, в первом среднем весе множество сильных бойцов — Эриксон Лубин, Себастьян Фундора, Серхио Гарсия, Исраил Мадримов, Джаррет Хёрд. С этими ребятами я хорошо знаком, чего нельзя сказать о Гошее. Не знаю, зачем они остановили выбор на нём.

— Вам не показалось, что бой Цзю с Гошеем чем-то напоминал поединок между Артуром Бетербиевым и Маркусом Брауном? Только в этом случае вместо рассечения был нокдаун.

— Честно, не задумывался об этом. Но определённое сходство есть. В обоих случаях боксёр попал в сложную ситуацию, но пошёл вперёд и решил исход противостояния. В отличие от Бетербиева, Цзю выиграл судейским решением. Однако это неважно. Он заслужил победу.

— Вы поздравили Цзю после схватки с Иноуэ. Что бы сказали ему после боя с Гошеем?

— Готовься, я иду. Несмотря на все обстоятельства, следую за тобой. Чего бы это ни стоило, доберусь до тебя.

— В сравнении со схваткой с Такеши Тимофею удалось в чём-то добиться заметного прогресса?

— Не заметил, чтобы Тимофей стал лучше в каком-либо аспекте. Да, он впечатлил своим напором, но больше ничего интересного не было. Цзю хорошо прессингует, но в его технике много дыр.

— Ещё в процессе боя американские комментаторы отмечали, что у Цзю существует множество пробелов. Какие слабости отметили вы?

— Посоветовал бы ему немного поработать над обороной и пластикой. Я бы не сказал, что сам очень хорош в данном аспекте, но определённая гибкость присутствует. На мой взгляд, стилистически Тим очень удобен для меня. Во многом Цзю похож на Джермелла Чарло — оба жёсткие, атакующие боксёры. Тот же Кастаньо поинтереснее — более напористый, лучше защищается, использует уклоны. Не удивлюсь, если он возьмёт верх в титульном реванше с американцем.

— Вы перечислили топ-боксёров первого среднего веса. Кого считаете самым неудобным для вас?

— Фундору. Боец ростом почти два метра — уникальное явление для категории до 69,85 кг. Уверен, никто не хотел бы биться с ним. Высокий, худой, с длинными руками — непонятно, что с ним делать.

— Цзю не перестаёт говорить о готовности биться за титул и рассчитывает сразиться с победителем боя между Чарло и Кастаньо. На ваш взгляд, он готов к поединку с одним из них?

— Считаю, что Цзю достоин побороться за пояс. Если его противником будет Чарло, то битва завершится в его пользу. Однако Тим точно не пройдёт Кастаньо. Но мне кажется, что его команда не будет форсировать проведение поединка за титул.

— Почему?

— Как и Константин в прошлом, Тимофей подписал контракт с Showtime. Конечно, хотел бы быть на его месте. Рад, что в нём заинтересована такая компания. У неё есть желание объединить истории отца и сына. Цзю-младший интересен публике, люди хотят посещать его поединки — в Австралии он уже стал звездой, сейчас завоёвывает американский рынок. Именно это и стало причиной выбора соперника во время дебютной схватки в США. Уверен, в следующий раз он сразится не с действующим чемпионом, а с бойцом калибра того же Гошея.

И Тим будет получать подобных соперников вплоть до того момента, пока не представится идеальная возможность забрать пояс. Возможно, к этому моменту в топе не будет ни Кастаньо, ни Чарло. Всё логично, это бизнес. Но я считаю, что если ты хочешь быть лучшим, то в определённый момент должен начинать драться с лучшими.

— По словам Прениса Брюэра, тренера Гошея, Тим Цзю по уровню заметно уступает своему отцу. Согласны?

— Константин добился всего кровью и потом. Прошёл огромный путь. Тимофей — хороший боксёр, с характером, амбициями. Но это не то.

— За последнее время вы неоднократно признавались, что хотели бы подраться с Цзю. Как я понимаю, желание всё ещё есть?

— Да, конечно. Впервые предложил ему встретиться в ринге около двух лет назад, с тех пор не перестаю бросать ему вызовы. Ещё раз заявляю официально: хватит бегать и прятаться, Тим. Давай сделаем это.

— Учитывая сильные и слабые стороны Цзю, какой план на бой вы бы избрали?

— Я готов работать в этом поединке как первым, так и вторым номером. Как давить сам, так и действовать на контратаках. Я бы так подготовился к этой схватке, что не позволил бы Цзю даже попасть по мне.

— Допустим, ситуация в мире нормализовалась, у российских боксёров снова есть возможность биться за пояса. Готовы были бы встретиться с Цзю в Австралии или в США?

— От себя скажу, что готов сразиться с Тимом где угодно, хоть на Марсе. Но всё зависит от моей команды, промоутеров. Не должно получиться так, что одна сторона готова провести бой, а другая выдвигает немыслимые условия. Если стороны смогут прийти к общему знаменателю, схватка будет организована.

— Если бы был вариант выбирать, с кем сразиться, с Цзю или с Патриком Тейшейрой, кого бы выбрали?

— Тима. Мне было бы гораздо удобнее биться с ним, чем с Патриком. Во-первых, Тейшейра левша, при этом довольно высокий и универсальный боец. С ним пришлось бы немного сложнее.

— Ваш поединок с Тейшейрой в декабре был отменён после того, как вы плохо почувствовали себя. Говорилось, что температура держалась на уровне 39 градусов. Что в итоге было причиной плохого самочувствия?

— Простуда. Три раза сдавал тест на коронавирус, результат каждый раз был отрицательным. Быть может, это была ОРВИ с осложнениями или в процессе подцепил инфекцию. Но во время тейпирования почувствовал себя очень плохо.

— Бой с Тейшейрой был перенесён на март, но из-за сложной ситуации и санкциях в отношении российских боксёров его отложили на неопределённый срок. Пока нет понимания, когда он состоится?

— Поединок по-прежнему актуален. Не исключено, что он состоится уже в скором времени.

— В начале марта крупные мировые организации ввели санкции в отношении российских боксёров. Промоутеры объяснили, в чём именно они могут помешать вам?

— Не особо думаю об этом. Готов ко всему. Да, говорилось, что россиян исключат из рейтингов, но пока этого не произошло. На данный момент сохранил свои позиции. Да и возможность боксировать за рубежом по-прежнему есть. Посмотрите, отечественные бойцы активно выступают в UFC, в мае состоится битва между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.

— Если в России будут проблемы с организацией масштабных турниров, рассматриваете ли возможность выступления за рубежом?

— Пока не обсуждал с командой. Безусловно, если придётся, то готов поехать за границу и там надрать кому-нибудь задницу.

— Все 22 предыдущих поединка вы провели на родине, ни разу не выезжая за границу. Почему?

— Попробуйте задать подобный вопрос Флойду Мейвезеру и другим чемпионам мира из США. Они все боксируют дома, в Штатах. Некоторые пишут мне: «А почему ты не выезжаешь? Ты что, домашний боец?» Не хочу, поэтому и не дерусь за рубежом. Мне так удобнее.

Мы же хотим развивать спорт здесь? Вспомните, когда я боксировал с Лиамом Смитом, сколько людей посетило тот бой. Множество детей смогло увидеть, как какой-то парень из села взял верх над двукратным чемпионом мира из Великобритании. Это же классная история.

— Если бы сейчас вы могли сами выбрать и оппонента, и место проведения следующего боя, с кем бы сразились и где?

— С Тимом Цзю на 20-тысячной арене в Екатеринбурге. Этот бой стал бы самым масштабным из проведённых в России за последние десять лет. А если ещё и за титул чемпиона мира… Будем надеяться, что в ближайшее время всё нормализуется и будет возможность устроить его.