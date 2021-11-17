Костя Цзю: могу запросто обговорить проведение боя Тима в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о возможном месте проведения следующего боя его сына Тима Цзю.

«Я открыл свою промоутерскую компанию. Могу запросто обговорить проведение мероприятия в России. Трансляция будет как в США, так и в Австралии. Таким образом, гонорар с трансляции у Тима будет больше. Моя задача — чтобы Тимоха зарабатывал», — сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».

Австралийский боксёр российского происхождения Тим Цзю одержал победу над японцем Такеши Иноуэ в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в среднем весе.

Ранее Цзю-младший заявил, что лицо Иноуэ разбито и завтра он заплывёт весь.