Цзю-младший — о победе над Иноуэ: его лицо разбито, завтра заплывёт весь

Австралийский боксёр российского происхождения Тим Цзю прокомментировал победу над японцем Такеши Иноуэ в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в среднем весе.

«Я бил его постоянно. Ты видишь, его лицо разбито. Завтра он вообще заплывёт весь. Я просто получал удовольствие от боя. В Ньюкасле ребята сумасшедшие, но в Сиднее — просто вау!» — сказал Цзю.

Цзю выиграл единогласным решением судей. Он защитил титул WBO Global в шестой раз в карьере, а также отобрал у японца звание чемпиона WBO Asia Pacific.

Ранее Цзю-младший победил Иноуэ и завоевал второй пояс WBO Asia Pacific в среднем весе.