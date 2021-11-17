Цзю-младший — о победе над Иноуэ: его лицо разбито, завтра заплывёт весь
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«Я бил его постоянно. Ты видишь, его лицо разбито. Завтра он вообще заплывёт весь. Я просто получал удовольствие от боя. В Ньюкасле ребята сумасшедшие, но в Сиднее — просто вау!» — сказал Цзю.
Цзю выиграл единогласным решением судей. Он защитил титул WBO Global в шестой раз в карьере, а также отобрал у японца звание чемпиона WBO Asia Pacific.
Ранее Цзю-младший победил Иноуэ и завоевал второй пояс WBO Asia Pacific в среднем весе.