Константин Цзю заявил, что его сын Тим вышел на новый уровень в боксе

Константин Цзю считает, что его сын Тим после победы над американцем Терреллом Гошеем в 12-раундовом боксёрском поединке вышел на новый уровень.

«Уровень соперников в США совсем другой, соперник очень неплохой, жёсткий, бьющий. На своей территории и стены помогают. Для Тимофея это выход на новый уровень, однозначно, психологически это придаст уверенности», — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшего абсолютного чемпиона мира.

По его словам, если всё будет нормально, то следующий бой Тима будет за звание чемпиона мира.

Цзю победил Гошея и защитил глобальный пояс Всемирной боксёрской организации в весовой категории до 69,9 кг.

27-летний боксёр одержал победу единогласным решением судей. За победу он получил $1 млн. Боксёр сохранил право на титул чемпиона мира. Цзю-младший является гражданином Австралии.

Ранее сообщалось, что Олег Борисов одолел Магомеда Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе.