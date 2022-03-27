Константин Цзю заявил, что его сын Тим вышел на новый уровень в боксе
- РИА Новости
«Уровень соперников в США совсем другой, соперник очень неплохой, жёсткий, бьющий. На своей территории и стены помогают. Для Тимофея это выход на новый уровень, однозначно, психологически это придаст уверенности», — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшего абсолютного чемпиона мира.
По его словам, если всё будет нормально, то следующий бой Тима будет за звание чемпиона мира.
Цзю победил Гошея и защитил глобальный пояс Всемирной боксёрской организации в весовой категории до 69,9 кг.
27-летний боксёр одержал победу единогласным решением судей. За победу он получил $1 млн. Боксёр сохранил право на титул чемпиона мира. Цзю-младший является гражданином Австралии.
Ранее сообщалось, что Олег Борисов одолел Магомеда Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе.