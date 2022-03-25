Дебют в США, приличный соперник и надежда на статус претендента: что нужно знать о бое Цзю-младшего с Гошеем

26 марта в Миннеаполисе Тимофей Цзю проведёт поединок с Терреллом Гошеем. Для австралийского боксёра с русскими корнями этот бой станет дебютным в США. В случае успеха он может стать претендентом и впоследствии сразиться с победителем схватки за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо.

Дебют в США

Для Тимофея Цзю бой с Терреллом Гошеем станет во многом особенным. Хотя американца и сложно назвать самым серьёзным испытанием в карьере австралийца, в преддверии битвы с ним он наверняка будет ощущать определённое волнение. Хотя бы по той причине, что до настоящего момента бился исключительно на родной земле, а в этот раз не только выступит на шоу в США, но и возглавит его.

«Я — первый австралиец, который дебютирует в США в качестве хэдлайнера, ещё даже не завоевав титул чемпиона мира. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении. Мы здесь, чтобы заявить о себе», — сказал Цзю BoxingScene.

Однако дело не только в банальной смене места проведения боксёрского вечера и отсутствии родных фанатов на трибунах. Для Цзю переезд в США — абсолютно новый этап карьеры, переход на новый уровень. При этом делает он его не в статусе малоизвестного спортсмена, а восходящей звезды, от которой ждут больших свершений. Уже сейчас он входит в топ-3 рейтинга первого среднего веса по трём из четырёх престижных версий, чем и обусловлено доверие к нему со стороны организаторов.

Как заметил сам Тим, далеко не каждый возглавляет вечер на своём дебютном шоу в Соединённых Штатах. Именно поэтому боксёр будет испытывать дополнительное давление. Ведь в случае неудачи все его предыдущие достижения почти не будут иметь значения, а восхождение придётся начинать сначала.

В погоне за отцом

В преддверии боя Тимофей неоднократно говорил о желании пойти по стопам отца и продолжить укреплять наследие своей семьи в боксе. И неудивительно, что он затронул эту тему перед первым визитом в Америку, где статус легенды обрёл Цзю-старший. В общей сложности Константин там выходил на ринг 15 раз и лишь в двух из них не добился победы — оба раза в 1997 году. Его сражение с Леонардо Масом было признано несостоявшимся, так как отправивший пуэрториканца на настил удар якобы был нанесён после гонга, а Винсу Филлипсу он проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

При этом Цзю-старший впервые подрался в Штатах в более молодом возрасте, чем сын. Если Тимофей добрался до Мекки профессионального бокса в 27 лет, то его отец — в 23. Год спустя он закрывал программу шоу в Тампе, а ещё через 12 месяцев бился за титул IBF первом полусреднем весе на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

По сути, в США Тимофей надеется достичь того же — завоевать титулы, увеличить популярность и заработать деньги. Выступая в Австралии, он вряд ли смог бы достичь всего этого, ведь соперники топ-уровня не стремятся биться там. Последний бой за звание чемпиона мира проходил на континенте в июле 2017 года. Тогда Джефф Хорн сенсационно взял верх над Мэнни Пакьяо и завоевал трофей в полусреднем весе.

Уровень соперника

К слову, именно победа над Хорном и остаётся главной в послужном списке Цзю-младшего. В августе 2020 года он отправил в нокаут соотечественника и фактически поставил точку в его карьере. Джефф потерпел третье поражение и с того момента больше не появлялся на ринге. Тимофей же впоследствии бился либо с «джорнименами», либо с бойцами, заметно уступающими в классе.

Относительно серьёзным оппонентом можно назвать разве что Денниса Хогана, имевшего опыт сражений с действующими чемпионами мира Джермеллом Чарло и Хайме Мунгией. Второму он и вовсе уступил лишь решением большинства судей, что можно считать неплохим достижением. К марту 2022-го мексиканец успел выиграть 39 схваток, 31 из них — досрочно.

На фоне Такеши Иноуэ и Боуина Моргана его будущий противник кажется бойцом немного иного уровня. Пусть Гошей и не становился чемпионом мира, но имел опыт встреч с очень сильными соперниками, пусть и уступал большинству из них. Он сумел свести вничью лишь дуэль с Остином Траутом, в то время как Эриксону Лубину и Эрисланде Ларе проиграл. Однако в обоих случаях он продержался все 12 раундов, что тоже стоит учитывать. Террелл обладает довольно крепкой челюстью и к 34 годам остаётся «непробитым». Следовательно, Цзю придётся серьёзно постараться, чтобы отправить его на канвас.

В ноябре прошлого года Тимофею уже пришлось отработать все положенные 36 минут в битве с Иноуэ и велика вероятность, что история повторится. Но в этот раз австралийцу будет не так просто контролировать ход схватки в заключительных отрезках. Если массивный японец заметно подустал уже к середине противостояния, то с Гошеем такое вряд ли произойдёт. Тот оставался опасным даже в последних раундах боёв с Ларой и Лубином, а иногда и вовсе смотрелся предпочтительнее.

Оценка перспектив

Для Цзю-младшего бой с Гошеем станет не только попыткой доказать, что он не является исключительно домашним бойцом, но и возможностью подтвердить свои амбиции. Уже долгое время он открыто заявлял о готовности сразиться за звание чемпиона мира, но промоутеры не соглашались с этим и отказывались как устраивать битвы за трофеи в США, так и везти обладателей поясов в Австралию. Возможно, яркое выступление в дуэли с Терреллом заставит их изменить своё мнение.

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Правда, предпосылок для этого мало. Грядущий поединок не носит статус элиминатора, и даже если Тимофей возьмёт верх, у многих наверняка останутся вопросы относительно правомерности его нахождения на вершине рейтингов. И весьма обоснованные, ведь Террелл — один из немногих оппонентов, входивших в топ-15 на момент поединка. Но всё же это будет отличной проверкой и поступательным движением в карьере молодого спортсмена, которая немного забуксовала в последние полтора года.

Получение права поспорить за титул осложняется и тем фактом, что уже в мае в первом среднем весе может появиться абсолютный чемпион мира. В июле 2021-го Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо уже пробовали объединить пояса, но их схватка закончилась ничьей. Но не исключено, что на этом противостояние американца с аргентинцем не завершится. Если ответная битва получится равной, у промоутеров будет серьёзный повод организовать трилогию.

И хотя это вряд ли входит в планы Тимофея, в конечном счёте может пойти ему на пользу. У него появится время ещё раз подраться в США, но на этот раз с кем-нибудь более мастеровитым и известным. Например, непобеждённым Себастьяном Фундорой, опытным Лиамом Смитом или теми же Ларой и Лубином. Победа над одним из них окончательно снимет вопросы о легитимности его притязаний на пояс и поспособствует росту его популярности в мире бокса.