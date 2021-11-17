Единогласным решением судей: как Цзю-младший победил Иноуэ и завоевал новый чемпионский пояс

Австралиец Тим Цзю одержал уверенную победу единогласным решением судей над представителем Японии Такеши Иноуэ и защитил титул чемпиона мира по версии WBO Global. Он также получил пояс WBO Asia Pacific в среднем весе. На протяжении всего поединка сын Кости Цзю владел явным преимуществом и лишь благодаря стойкости соперника не нокаутировал его. После завершения боя 27-летний спортсмен бросил вызов Брайану Кастаньо. В свою очередь, его отец подчеркнул, что встреча Тима с россиянином Магомедом Курбановым точно не состоится.

Новый вызов для восходящей звезды

В 2020 году после победы над Джеффом Хорном Тимофей Цзю заявил: «Я — Тим Цзю, а не сын Цзю». Эта была самая громкая на тот момент победа австралийца в карьере, и казалось, теперь его ожидает стремительный взлёт.

Но спустя полтора года Тим не приблизился к титульным поединкам. Он продолжил драться в Австралии, куда боксёры высокого уровня приезжали крайне редко даже в лучшие времена. А после введения жёстких ограничений, связанных с коронавирусом, их прилёт стал ещё более затруднительным.

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Например, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски вовсе решил перебраться в США, чтобы поневоле не оказаться «невыездным». Более того, в июле текущего года Майкл Зерафа отказался выходить на поединок с Цзю, сославшись именно на новые ограничения, о которых сообщило правительство страны. Вечер бокса спас Стив Спарк, который согласился выйти на замену, даже не пройдя тренировочный лагерь.

Выбор в качестве соперника японца Такеши Иноуэ по прозвищу Лев не был столь критичным, но сомнений по поводу уровня азиата хватало. Единственным известным оппонентом в карьере Иноуэ стал мексиканец Хайме Мунгия, который в противостоянии с ним выиграл за явным преимуществом.

Остальные поединки Такеши проходили в Японии и Таиланде, а уровень соперников в большинстве случаев оставлял желать лучшего.

Невероятная выдержка андердога

При всех недостатках Иноуэ было очевидно и другое: он — крепкий спортсмен с закалённым характером. Такеши ни разу не был в нокдауне, а Тимофей в последних боях как раз демонстрировал отличную нокаутирующую мощь, одержав пять досрочных побед подряд.

Сын легенды был намерен продолжить приятную тенденцию. Уже в первом раунде обнаружилась его интересная заготовка — удар апперкотом с передней руки. Цзю несколько раз прошил защиту Льва, но в последующих трёхминутках предпочёл работать за счёт других элементов.

В действиях Тима читалась фундаментальность. Без спешки, в одном темпе, вкладываясь только в нужный момент, Цзю не стремился попасть в голову, а уверенно забирал раунды, понимая, что силы необходимо распределить грамотно. Начиная с пятого он принялся «изучать» корпус соперника, стараясь замелить японца. И следующие три минуты получились критичными для Иноуэ, у которого пару раз подворачивались ноги. Но Лев устоял, а Цзю вернулся к работе, которую показывал на старте.

Со второй половины поединка стало очевидно, что нокаутировать уроженца Токио будет крайне сложно. Иноуэ успевал закрываться, реагировал на удары, подставляя перчатки. Иногда даже обозначал присутствие собственными попаданиями, хотя они и не имели большого эффекта. Но даже простая работа на «груше» утомляет, и Цзю отложил попытки завершить бой досрочно на финальный раунд.

В нём соперники решили оставить всё и устроили небольшой размен. Иноуэ удалось сохранить силы, поэтому он редко уходил в клинч и много отвечал. Однако открытый бокс оказался для него авантюрой. В середине раунда Такеши попытался резко разорвать дистанцию и пропустил удар в область плеча, после которого упал. Обычно в таких ситуациях нокдауны не отсчитывают, но на этот раз рефери Уилл Сулос его зафиксировал.

Такеши не производил впечатления боксёра, находящегося в состоянии грогги, поэтому продолжил действовать в обоюдных атаках, рассчитывая на лаки-панч. Но новых падений не случилось, а судейские карточки констатировали разгром. 120:107, 119:108 и 120:107 — в пользу Цзю.

«Этот парень как стена, рад, что удалось его победить. Я провёл 12 отличных раундов, прежде чем переходить на совсем новый уровень. Рост продолжается! У меня есть заявление для Брайана Кастаньо. Наслаждайся пока медовым месяцем, но я иду за тобой», — заявил Тим на ринге после боя.

Ближайшие перспективы обладателя двух поясов

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Брайан Карлос Кастаньо — логичный выбор в качестве следующего соперника для Цзю, владеющего двумя промежуточными поясами. Но аргентинец пока освобождён от обязательной защиты, а руководство WBO не навязывает свои условия боксёрам, учитывая сложившуюся в мире ситуацию.

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Австралиец уже был обязательным претендентом на пояс, когда им владел Патрик Тейшейра. Но именно из-за новых ограничений команда Тима даже не вступила в переговоры, а титул в итоге оказался у Кастаньо.

Есть вероятность, что официальный претендент на пояс определится в поединке между двумя первыми номерами в рейтинге WBO, а вторую строчку на данный момент занимает Магомед Курбанов. Россиянин неоднократно заявлял о желании встретиться с сыном легендарного боксёра. Но против этой схватки выступает сам Цзю-старший.

«Поединка с Курбановым не будет. Я — папа и привожу его сюда. Мы бьём человека на родине. Какие болельщики окажутся рады? Зачем нам этот бой? Тим сразу получит негатив. Он побьёт всех и потеряет фанатов. А так будет бить всех там и получит новых. Я в своё время дал слово не трогать своих. Тим — тоже. Если соперник дойдёт и захочет отобрать титул, то пожалуйста. Но это будет не в России, а в Австралии. Я говорил с папой Курбанова — он мне сказал то же самое», — объяснил Цзю в эфире «Матч ТВ».

В таком случае у Тимофея остаётся только один вариант — встреча с Зерафой, чтобы окончательно «зачистить» австралийский континент.