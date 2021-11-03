По примеру Олимпиады в Токио: пять российских боксёров гарантировали себе медали ЧМ в Белграде
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В Белграде подходит к завершению мужской чемпионат мира по боксу. Во всех 13 весовых категориях определились участники полуфиналов и, соответственно, обладатели медалей первого после токийской Олимпиады значимого турнира. Сборная России уже отпраздновала локальный успех — впервые с 2009 года на пьедестал почёта поднимутся пять её боксёров.
Успехом это можно назвать ещё и потому, что состав команды полностью обновился по сравнению с Олимпиадой. Дома остались все участники тех соревнований, в том числе все пять призёров во главе с чемпионом Альбертом Батыргазиевым. Вместо них в состав сборной вошли только победители последнего чемпионата России, прошедшего в сентябре в Кемерове, который пропускали олимпийские медалисты.
Самый длинный путь к полуфиналу проделал Савелий Садома, выступающий в весе до 80 кг. Ему пришлось начать турнир с 1/32 финала, где его соперником стал таиландец Джаккапонг Йомхот. Оба спортсмена в тот момент представляли не свои страны, а национальные федерации — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Таиланд выступать под нейтральным флагом, так же как и Россию. Садома качественно провёл два первых раунда, но устал в третьем и в итоге выиграл первый поединок раздельным решением судей.
Зато в следующем бою он одержал чистую победу. Садома нокаутировал вице-чемпиона Европы среди молодёжи Амбарцума Акопяна во втором раунде, вынудив судью досрочно завершить схватку. После этого 23-летний россиянин уверенно одолел черногорца Петара Марчича и молдаванина Андрея Чирьякова. В полуфинале Садоме будет противостоять белорус Алексей Алфёров, в активе которого — бронза юношеского чемпионата мира.
Отметился редким для любительского бокса нокаутом и самый опытный член сборной России — Вадим Мусаев. Свой поход за медалью в весе до 71 кг он начал с того, что всего за 20 секунд сокрушил хозяина соревнований Деяна Тоскича. Победив затем таиландца Пирапата Есунгноена, 28-летний россиянин не без труда прошёл индийца Дева Нишанта, которому проиграл второй раунд. Однако это не помешало ему продолжить борьбу и стать соперником албанца Албана Бекири в полуфинале.
Непростой путь до этой же стадии прошёл Марк Петровский, представляющий страну в самой тяжёлой категории — свыше 92 кг. Если первый бой с ямайцем Риккардо Брауном он выиграл без всяких вопросов, то в следующих поединках не все судьи были благосклонны к 22-летнему бойцу. Победы над немцем Нелви Тиафаком и эквадорцем Херлоном Конго он добыл с преимуществом в один голос. За выход в финал Петровский поспорит с Найджелом Полом, который стал первым представителем Тринидада и Тобаго, обеспечившим себе медаль чемпионата мира по боксу.
В лёгком весе у российской сборной тоже будет свой призёр. Ахтем Закиров в категории до 52 кг добрался до полуфинала, попутно порадовав себя и болельщиков нокдауном венгра Аттилы Берната. Правда, после этого у 23-летнего россиянина не получилось так же уверенно победить эквадорца Луиса Дельгадо: уроженец Крыма выиграл этот четвертьфинал со счётом 3:2. Следующий бой Закиров проведёт с американцем Роско Хиллом.
Наконец, пятым призёром чемпионата мира по боксу от России станет Джамбулат Бижамов, выступающий в весе до 75 кг. 20-летний спортсмен из Махачкалы пока блестяще выступает в Белграде. Первые три поединка он выиграл единогласным решением судей, притом что среди его оппонентов был участник Олимпиады Георгий Харабадзе из Грузии. Следующим соперником Бижамова станет таиландец Вирапон Джонджохо.
Такой результат российских боксёров позволяет им рассчитывать на победу в медальном зачёте, уверен главный тренер команды Виктор Фархутдинов. При этом он остался не слишком доволен достигнутым результатом.
«На чемпионате мира очень серьёзная конкуренция, в Белграде выступают очень сильные боксёры, и сейчас наша сборная борется за первое общекомандное место. Тут вся борьба ещё впереди. Пять гарантированных медалей? Думаю, можно было и получше», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
Одним из тех, на чью медаль рассчитывали в сборной, был Всеволод Шумков. В весе до 60 кг он пробился в четвертьфинал, где в третий раз за карьеру встретился с Абдумаликом Халоковым из Узбекистана. Два предыдущих поединка, в том числе в финале юношеского чемпионата мира, россиянин проиграл и в этот раз снова не смог взять реванш.
Также Фархутдинов посетовал на вылет Шарабутдина Атаева, представляющего вес до 86 кг. 22-летний боксёр мощно начал турнир с нокаута литовца Тадаса Тамашаускаса и победы над опытным киргизом Эркином Адылбеком. За выход в полуфинал Атаев спорил с бронзовым призёром Игр в Токио Лореном Альфонсо, сменившим спортивное гражданство с кубинского на азербайджанское. В этом поединке, по мнению наставника сборной, россиянин потерпел поражение из-за нехватки международного опыта.