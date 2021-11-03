По примеру Олимпиады в Токио: пять российских боксёров гарантировали себе медали ЧМ в Белграде

Пять российских боксёров пробились в полуфинал мужского чемпионата мира в Белграде. Медали себе гарантировали Ахтем Закиров, Вадим Мусаев, Джамбулат Бижамов, Савелий Садома и Марк Петровский. Столько же наград национальная команда завоевала на Олимпиаде в Токио. По мнению главного тренера сборной Виктора Фархутдинова, у его подопечных неплохие шансы завершить турнир на первом месте в общем зачёте.

В Белграде подходит к завершению мужской чемпионат мира по боксу. Во всех 13 весовых категориях определились участники полуфиналов и, соответственно, обладатели медалей первого после токийской Олимпиады значимого турнира. Сборная России уже отпраздновала локальный успех — впервые с 2009 года на пьедестал почёта поднимутся пять её боксёров.

Успехом это можно назвать ещё и потому, что состав команды полностью обновился по сравнению с Олимпиадой. Дома остались все участники тех соревнований, в том числе все пять призёров во главе с чемпионом Альбертом Батыргазиевым. Вместо них в состав сборной вошли только победители последнего чемпионата России, прошедшего в сентябре в Кемерове, который пропускали олимпийские медалисты.

Самый длинный путь к полуфиналу проделал Савелий Садома, выступающий в весе до 80 кг. Ему пришлось начать турнир с 1/32 финала, где его соперником стал таиландец Джаккапонг Йомхот. Оба спортсмена в тот момент представляли не свои страны, а национальные федерации — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Таиланд выступать под нейтральным флагом, так же как и Россию. Садома качественно провёл два первых раунда, но устал в третьем и в итоге выиграл первый поединок раздельным решением судей.

Зато в следующем бою он одержал чистую победу. Садома нокаутировал вице-чемпиона Европы среди молодёжи Амбарцума Акопяна во втором раунде, вынудив судью досрочно завершить схватку. После этого 23-летний россиянин уверенно одолел черногорца Петара Марчича и молдаванина Андрея Чирьякова. В полуфинале Садоме будет противостоять белорус Алексей Алфёров, в активе которого — бронза юношеского чемпионата мира.

Отметился редким для любительского бокса нокаутом и самый опытный член сборной России — Вадим Мусаев. Свой поход за медалью в весе до 71 кг он начал с того, что всего за 20 секунд сокрушил хозяина соревнований Деяна Тоскича. Победив затем таиландца Пирапата Есунгноена, 28-летний россиянин не без труда прошёл индийца Дева Нишанта, которому проиграл второй раунд. Однако это не помешало ему продолжить борьбу и стать соперником албанца Албана Бекири в полуфинале.

Непростой путь до этой же стадии прошёл Марк Петровский, представляющий страну в самой тяжёлой категории — свыше 92 кг. Если первый бой с ямайцем Риккардо Брауном он выиграл без всяких вопросов, то в следующих поединках не все судьи были благосклонны к 22-летнему бойцу. Победы над немцем Нелви Тиафаком и эквадорцем Херлоном Конго он добыл с преимуществом в один голос. За выход в финал Петровский поспорит с Найджелом Полом, который стал первым представителем Тринидада и Тобаго, обеспечившим себе медаль чемпионата мира по боксу.

В лёгком весе у российской сборной тоже будет свой призёр. Ахтем Закиров в категории до 52 кг добрался до полуфинала, попутно порадовав себя и болельщиков нокдауном венгра Аттилы Берната. Правда, после этого у 23-летнего россиянина не получилось так же уверенно победить эквадорца Луиса Дельгадо: уроженец Крыма выиграл этот четвертьфинал со счётом 3:2. Следующий бой Закиров проведёт с американцем Роско Хиллом.

Наконец, пятым призёром чемпионата мира по боксу от России станет Джамбулат Бижамов, выступающий в весе до 75 кг. 20-летний спортсмен из Махачкалы пока блестяще выступает в Белграде. Первые три поединка он выиграл единогласным решением судей, притом что среди его оппонентов был участник Олимпиады Георгий Харабадзе из Грузии. Следующим соперником Бижамова станет таиландец Вирапон Джонджохо.

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Такой результат российских боксёров позволяет им рассчитывать на победу в медальном зачёте, уверен главный тренер команды Виктор Фархутдинов. При этом он остался не слишком доволен достигнутым результатом.

«На чемпионате мира очень серьёзная конкуренция, в Белграде выступают очень сильные боксёры, и сейчас наша сборная борется за первое общекомандное место. Тут вся борьба ещё впереди. Пять гарантированных медалей? Думаю, можно было и получше», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Одним из тех, на чью медаль рассчитывали в сборной, был Всеволод Шумков. В весе до 60 кг он пробился в четвертьфинал, где в третий раз за карьеру встретился с Абдумаликом Халоковым из Узбекистана. Два предыдущих поединка, в том числе в финале юношеского чемпионата мира, россиянин проиграл и в этот раз снова не смог взять реванш.

Также Фархутдинов посетовал на вылет Шарабутдина Атаева, представляющего вес до 86 кг. 22-летний боксёр мощно начал турнир с нокаута литовца Тадаса Тамашаускаса и победы над опытным киргизом Эркином Адылбеком. За выход в полуфинал Атаев спорил с бронзовым призёром Игр в Токио Лореном Альфонсо, сменившим спортивное гражданство с кубинского на азербайджанское. В этом поединке, по мнению наставника сборной, россиянин потерпел поражение из-за нехватки международного опыта.