Цзю: я никогда не выступал за Россию

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, почему никогда не выходил на поединки с флагом России.

«Почему нет флага? Первое время я выходил на бои с флагом России, а потом начал выходить без флага. Я понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт — это немного другое. Спортсмены живут и тренируются в США, но выступают за себя. Я прожил в Австралии более 20 лет, эта страна меня приняла как родного. Я уехал из СССР, совершенно из другой страны. Я никогда не выступал за Россию», — сказал Цзю на YouTube-канале Hustle MMA.

Он добавил, что сейчас может представлять Россию, потому что живёт в этой стране. Но в Австралии Цзю прожил больше, чем в России.

В профессиональной карьере боксёр провёл 34 боя, в которых одержал 31 победу.

Ранее сообщалось, что Ян и Сэндхаген успешно взвесились перед боем на турнире UFC 267.