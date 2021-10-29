Цзю: я никогда не выступал за Россию

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, почему никогда не выходил на поединки с флагом России.
Цзю: я никогда не выступал за Россию
  • РИА Новости

«Почему нет флага? Первое время я выходил на бои с флагом России, а потом начал выходить без флага. Я понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт — это немного другое. Спортсмены живут и тренируются в США, но выступают за себя. Я прожил в Австралии более 20 лет, эта страна меня приняла как родного. Я уехал из СССР, совершенно из другой страны. Я никогда не выступал за Россию», — сказал Цзю на YouTube-канале Hustle MMA.

Он добавил, что сейчас может представлять Россию, потому что живёт в этой стране. Но в Австралии Цзю прожил больше, чем в России.

В профессиональной карьере боксёр провёл 34 боя, в которых одержал 31 победу.

Ранее сообщалось, что Ян и Сэндхаген успешно взвесились перед боем на турнире UFC 267.

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