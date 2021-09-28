«Удары на некоторое время отправляли меня к Илону Маску»: Усик о реванше с Джошуа и отношении к деньгам

Украинский боксёр Александр Усик заявил, что на данный момент его целью является завоевание титула WBC, который принадлежит британцу Тайсону Фьюри. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве. По словам олимпийского чемпиона Лондона, субботний поединок с Энтони Джошуа получился достаточно сложным. Только подсказки команды помогли Усику сохранить хладнокровие и придерживаться плана до самого конца боя.

28 сентября чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Усик провёл пресс-конференцию в Киеве. В минувшие выходные украинский боксёр единогласным решением взял верх над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Неудивительно, что один из вопросов касался того, как именно спортсмен будет отмечать одну из главных на данный момент побед в карьере.

«Конечно, мы уже начали праздновать, надо ещё потренироваться зажигать салют и дождаться поясов, чтобы ехать домой. Я хочу увидеть тренера, кумовьёв, сестру, зайти в свой зал родненький. Показать тренеру пояса, поблагодарить за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довёл до высокого уровня, научил защищаться, боксировать, размышлять перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину!» — сказал Усик.

Также по теме В шаге от нокаута: как Усик победил Джошуа и завоевал четыре титула чемпиона мира по боксу Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок...

По словам украинца, поединок на 62-тысячном «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне стал для него осуществлением мечты. Как признался Усик, он ещё в юношеском возрасте представлял, как выступает на крупной арене, и в 2021 году его мечта осуществилась.

«Я засыпал и представлял себе полный стадион. И теперь я широкими глазами смотрел на это. Настоящее дежавю!» — сказал Усик.

По ходу схватки у многих болельщиков могло возникнуть впечатление, что Усик всецело превосходит Джошуа во всех аспектах боя, а британец не может создать никаких проблем претенденту. Однако сам украинец признался, что противостояние с чемпионом получилось для него гораздо более тяжёлым, чем может показаться на первый взгляд.

«Не буду скрывать: были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на некоторое время отправляли меня к Илону Маску, но я очень быстро возвращался. В бою зашкаливает адреналин, эмоции, поэтому всё это ты ощущаешь уже позже. Там на ринге ты очень сконцентрирован на своих действиях», — рассказал Усик.

В свою очередь, украинец признался, что во многом благодаря советам своих наставников столь уверенно провёл битву с Джошуа. По его словам, в третьем раунде он несколько раз нащупал брешь в обороне Энтони и чересчур неосмотрительно пошёл вперёд, однако его тренер Юрий Ткаченко своевременно вмешался.

«Хочу поблагодарить свою команду! В одном из раундов… я провёл хорошую атаку, меня это завело. Я бросился на Энтони и начал наносить необдуманные удары. И когда я сел в углу, Юрий Иванович (Ткаченко. — RT) сказал мне: «Воу-воу, соберись, остановись и выполняй задание, которое мы нарабатывали». Я вернулся и начал выполнять те наставления, которые шли из моего угла», — сказал Усик.

Кроме того, Усик поблагодарил и Анатолия Ломаченко — отца и наставника экс-чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. По словам Александра, наставник принимал активное участие в его подготовке к сражению с Джошуа.

«Он всегда в теме. Знаете, есть процессор, который работает, а есть человек, который его сделал. Спасибо большое ему и его семье за участие в моих поединках и в жизни. Он был у нас в тренировочном лагере. Если не мог физически, то по онлайн-связи. Перед самым боем мы с ним разговаривали по телефону, и он мне давал наставления. Как будто флешку вставили в процессор и закачивали туда информацию. Он остаётся всегда в стороне, потому что не меркантильный. От всех мирских вещей, которые нам нужны, он старается быть подальше. Очень правильно к этому относится», — сказал Усик.

В концовке преимущество Усика над Джошуа и вовсе стало подавляющим. В ходе последних трёх раундов он владел колоссальным преимуществом, а в заключительном отрезке чуть было не отправил соперника в нокаут. При этом сам украинец признался, что этот факт его абсолютно не расстроил.

«Почему вы такие кровожадные? Зачем вам нужно, чтобы человек обязательно падал? У него есть родные, близкие, мама, папа. Это очень большой кусочек здоровья в минус, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания. Я вообще против того, чтобы люди падали, а потом приходили в чувства, забывая, какой сегодня день. Мы провели с Энтони 12 раундов, отбоксировали. Ярко, красочно. Людям понравилось. Ну не было нокаута. Ну и слава богу. Здоровее будем», — сказал Усик.

Сам Усик также старается философски относиться к деньгам. Рассуждая о призовых за победу, рейтинге и очках, он отметил, что человека должны больше волновать его добрые поступки.

«Почему все думают только о деньгах? Они закончатся. И когда вы отдадите богу душу, то останутся только ваши дела. То, что вы проходили мимо барбоса и не пнули его, перевели бабушку через дорогу. Или когда Вас хаят, вы пойдёте и помолитесь за них. Мы все заражены грехом. Мы такой народ, что в своё время прародители вкусили запретное яблоко... А у всех на устах деньги. Это временный фактор. Чем их больше, тем больше их хочется. Есть хорошая пословица: деньги — это хороший слуга, но плохой господин. Надо контролировать своё желание иметь много денег. Если их много, то поделись. Если кому-то нужна обувь, то купи ему. Давай не рыбу, а удочку. Вот от этого тогда кайф внутри», — отметил Усик.

Как подтвердил менеджер спортсмена Александр Красюк, в начале 2022 года Усику предстоит провести реванш с Джошуа. Отмечается, что пункт о проведении ответной схватки был прописан в контракте, а сам поединок предварительно запланирован на февраль-март.

«Когда мы обсуждали это с Александром, он не расстроился, а наоборот обрадовался. Он сказал: «Прикольно, побью Антоху дважды». У нас есть ограничения по датам. В феврале, конечно, ещё прохладно у нас. А мы стараемся такие мероприятия проводить на родине, чтобы популяризировать спорт», — объяснил Красюк.

Как признался сам Усик, в его планах стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. На данный момент он владеет поясами по трём из четырёх основных версий — WBA, WBO и IBF. При этом титул WBC находится у британца Тайсона Фьюри, которому 9 октября предстоит встретиться с Деонтеем Уайлдером.

«А у нас матч-реванш с Энтони. Разговоры об объединении поясов могут быть только после того, как определится победитель в бою Фьюри — Уайлдер, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень хотелось бы провести объединительный поединок, потому что в супертяжёлой весовой категории этого не было очень давно. С кем бы хотел боксировать. С тем, у кого будет пояс», — пояснил Усик.

Кроме того, украинец объяснил, почему в последних боях выглядел не лучшим образом. В частности, при подготовке к поединку с Дереком Чисорой он повредил руку, а затем переболел коронавирусом.

«Я не говорю, что именно из-за этого так выглядел на ринге. Но это, безусловно, повлияло. Глупо оценивать человека по предыдущим боям, люди исправляются», — сказал Усик.

Также по теме «Это победа всего славянского народа»: как в мире бокса отреагировали на успех Усика в бою с Джошуа Новый чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик после победы над Энтони Джошуа заявил, что поединок прошёл по...

Под конец пресс-конференции журналисты вспомнили о том, что Усик в своё время занимался футболом и попросили оценить шансы украинских команд в предстоящих матчах Лиги чемпионов. Оказалось, Усик с детства болеет за киевское «Динамо».

«Помню, мне было лет 13. Я ещё не занимался боксом, а играл в «Таврии». «Динамо» приехало к нам в Симферополь и проиграло. Вы представляете мои эмоции? Я играю в «Таврии» и болею за «Динамо». Все вокруг ликуют, а я молча смотрю на всё происходящее. Но есть такой момент, мой сын болеет за «Шахтёр». Поэтому пойдём на оба матча. Сын ещё маленький, подрастёт и передумает, поменяет любимый клуб. Но отлично, что у него уже есть своё мнение и то, что он любит», — заявил чемпион мира по боксу.

При этом Александр не разделяет критику в адрес спортсменов и, в частности, футболистов.

«Многие скажут, за что они такие деньги получают? А вы попробуйте на протяжении 21 дня просто вставать в 6 утра и застилать кровать. Многие осуждают их за какие-то там действия. Но спортсмены — это те люди, которые очень во многом себя ограничивают. Я знаю, чего это стоит. Поэтому я за любой вид спорта очень болею, переживаю», — заключил Усик.