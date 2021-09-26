«Это победа всего славянского народа»: как в мире бокса отреагировали на успех Усика в бою с Джошуа

Новый чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик после победы над Энтони Джошуа заявил, что поединок прошёл по сценарию, на который он рассчитывал. Сам британец отметил, что украинец держал хороший темп, и заявил о намерении провести реванш. Экс-чемпион мира Виталий Кличко подчеркнул, что Усик провёл умный бой, а Николай Валуев выразил мнение, что украинцу удалось психологически надломить Джошуа. В свою очередь, Денис Лебедев назвал триумф Усика «победой всего славянского народа».

«Это был хороший шахматный бой»

Перед началом боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком британец считался явным фаворитом. Во-первых, он обладал преимуществом в антропометрии и дрался в своём весе, тогда как соперник поднялся из первого тяжёлого. Во-вторых, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO выступал дома при поддержке заполненного стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Однако с первых минут поединок начал складываться не по плану хозяина. Претендент быстро передвигался по рингу, уходя от атак оппонента, и наносил больше ударов. При этом складывалось впечатление, что британец просто не знал, что ему делать.

Ближе к концу боя правый глаз Джошуа сильно заплыл, а в заключительных раундах он явно проигрывал по очкам, и британской публике оставалось надеяться лишь на нокаут. Но в итоге Энтони сам едва не уступил досрочно. Лишь гонг в концовке 12-го раунда, явно прозвучавший преждевременно, спас его от безоговорочного поражения.

Также по теме В шаге от нокаута: как Усик победил Джошуа и завоевал четыре титула чемпиона мира по боксу Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок...

У некоторых были опасения, что судьи могут оценить поединок не совсем объективно, но они единогласно отдали победу претенденту — 116:112, 117:112, 115:113.

Сам новый суперчемпион в тяжёлой весовой категории после боя не сдерживал эмоций. Он встал на колени в центре ринга и несколько раз перекрестился, а затем расплакался. Позже к нему выбежала супруга, не обошлось и без фирменного гопака.

На пресс-конференции Александр был уже спокоен. По его словам, бой прошёл именно так, как он предполагал.

«Эта победа много для меня значит. В паре моментов Энтони зажимал у канатов, но это незначительные вещи... В начале я хотел его финишировать, попал, кинулся, но тренеры привели меня в чувство. Единственное, что я хотел сделать, — прославить своего Господа Иисуса Христа и показать, что всё это от него», — заявил Усик.

Также украинец ответил на вопрос о возможном реванше, отметив, что хотел бы провести его на Олимпийском стадионе в Киеве. «Я просто хочу домой. С января очень сильно готовился к поединку и мало был со своей семьёй. Очень сильно соскучился по детям. Хочу видеть их, смотреть, как они балуются, кричат», — добавил Усик.

В свою очередь, Джошуа, который по окончании поединка с трудом держался на ногах и долго не мог покинуть свой угол ринга, с трудом переживал поражение. Однако британец подчеркнул: реванш обязательно состоится.

«Усик держал хороший темп, но он всё равно много пропускал. В реванше я усилю свои удары. Думаю, дело не в нём, а во мне. Я дал ему слишком много возможностей. Мне нужно провести работу над ошибками. Это был хороший шахматный бой, я хотел его перебоксировать. Точно знаю, что вернусь сильнее», — заявил Энтони на пресс-конференции.

Британец также посетовал, что с девятого раунда практически ничего не видел правым глазом, который серьёзно заплыл после ряда попаданий от украинца.

«Подумал: «Ого, такое со мной впервые. Круто». Дышал хорошо, лёгкие в порядке, меня хватило на все 12 раундов... Уверен, что в следующем бою я добуду хорошую победу», — добавил Джошуа.

Заверил журналистов в проведении реванша и промоутер теперь уже экс-чемпиона планеты Эдди Хирн. По словам функционера, его подопечный намерен вернуть свои пояса в ближайшее время.

«Джошуа целиком и полностью посвящает себя боксу, он уже снова говорит о тренировках. Он отправится в зал и будет готов вернуться на ринг. Его могут критиковать, однако он сейчас дрался с великим боксёром. Он соревнуется с самыми лучшими и сегодня оказался на втором месте. У нас будет достаточно времени, боевой дух в ЭйДжее говорит, что он выиграет реванш... Но ему нужно внести изменения и насаждать свой стиль, чтобы победить, иначе он снова проиграет», — приводит слова Хирна Daily Mail.

«В конце Саня его бы просто прикончил»

Победу Усика с восторгом встретили в мировом боксёрском сообществе. Одним из первых Александра поздравил его соотечественник и близкий друг, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко. «Слава богу», — написал спортсмен в Instagram, разместив фотографию Усика с чемпионскими поясами.

Экс-чемпион планеты в тяжёлом весе Виталий Кличко, который присутствовал в углу триумфатора и одним из первых поприветствовал его, заявил: «Очень умный бой. Я очень счастлив! Александр проделал отличную работу. На Украине все счастливы и взбудоражены».

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В свою очередь, бывший соперник Кличко-старшего британец Леннокс Льюис также остался в восторге от выступления Александра и отметил его отличную работу над тактикой.

«Аплодисменты Усику за отличную тактику, показанную этим вечером. Для Джошуа это ещё не конец, но нельзя так мешкаться или ждать вплоть до восьмого раунда, чтобы наконец включиться. Нужно извлечь из этого урок и стать лучше», — написал Льюис в Twitter.

Британец также подчеркнул, что усердная работа украинца над поставленными целями помогла ему одержать победу над явным фаворитом.

«Этим вечером на ринге Усик показал, из какого он теста. Чемпион среди любителей. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе, а теперь — чемпион мира в супертяжах. Выбор долгого пути, усердная работа и упорное стремление к поставленным целям — всё это в итоге окупается», — написал он.

По мнению ещё одного экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Николая Валуева, победитель психологически подавил грозного конкурента. Эксперт, комментировавший бой в прямом эфире, подчеркнул — не британец оказался слабым, а украинец проявил свою силу.

«Он вселил в Джошуа неуверенность. Во-многом благодаря своим передвижениям… Джошуа не ожидал получать удары под тем самым углом, откуда атаковал Усик. Они были нанесены неоднократно, а главное — быстро. Британец так и не «пристрелялся» — отсюда неуверенность, которая читалась даже во взгляде. Саша — молодец!» — приводит слова Валуева «Чемпионат».

В Федерации бокса России также поздравили нового обладателя нескольких чемпионских поясов с победой. По словам генерального секретаря организации Кирилла Щекутьева, Усик показал всю красоту этого вида спорта и могущество советской школы бокса.

«Признаюсь, что эта победа для меня больше удивительна, чем предсказуема. Честно, думал, что победителем выйдет Джошуа, но результат ни в коем случае не назову апсетом года, как многие могут это преподнести... Теперь они проведут реванш, и во втором поединке, на мой взгляд, Энтони будет выглядеть по-другому», — приводит слова функционера официальный сайт федерации.

Российский боксёр и бывший чемпион мира Денис Лебедев назвал триумф украинца «победой всего славянского народа».

«Александр просто деклассировал Джошуа. Я ни разу не видел, чтобы Энтони стоял на такой ширине ног. Не знаю, с чем это связано... Так не должно быть. В конце Саня его бы просто прикончил. Вы заметили, гонг прозвучал раньше секунд на восемь. Это победа и всего славянского народа, и всех болельщиков Усика. Мы все за него болели!» — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Высоко оценили успех украинского боксёра и представители других видов спорта. Так, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал «впечатляющим» выступление Усика, а нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба выложил сториз в Instagram, на котором он смотрит поединок вместе с друзьями. Футболист также остался под впечатлением от доминирования украинца.

«Да он гений реально! В одну калитку прямо... Думаю, следующий бой будет Усик — Фьюри. Думаю, Фьюри размотает Уайлдера», — предположил форвард.