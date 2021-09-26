Усик: сегодня 12 лет назад моя жена сказала мне «да», я не мог проиграть в такой день

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал об особой мотивации на бой с экс-обладателем титулов британцем Энтони Джошуа.

«Единственное, что я хотел сделать, — это прославить этим боем своего господа Иисуса Христа. Сказать: слава Богу! Победа от него. Хочу передать привет своей дочери Елизавете. Я люблю тебя. Передаю привет Кириллу и Михаилу. Сегодня 12 лет назад моя жена сказала мне «да». Я не мог проиграть в такой день», — сказал Усик после боя.

В ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей. Бой проходил в Лондоне.

Ранее Усик не стал отвечать на вопрос о реванше с Джошуа.