Усик: я смотрю все виды спорта, где выступают украинцы

Украинский боксёр Александр Усик рассказал о том, какие виды спорта он смотрит.

«Когда играла сборная Украины по футболу, мы очень активно семьёй следили. Жена записывала разные сториз. Я смотрю все виды спорта, где выступают украинцы. Поддерживаю этих ребят, потому что я знаю, чего это стоит. Многие скажут: за что они такие деньги получают? А вы попробуйте на протяжении 21 дня просто вставать и застилать кровать. Многие осуждают их за какие-то там действия. Но спортсмены — это те люди, которые очень во многом себя ограничивают. Я знаю, чего это стоит. Поэтому я за любой вид спорта очень болею, переживаю. Хотелось бы, чтобы побольше спортсменов у нас выходили на высокий уровень», — сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее боксёр рассказал о своём отношении к тому, что дети смотрят его бои.