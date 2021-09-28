Усик рассказал о своём отношении к тому, что дети смотрят его бои

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что его дети смотрят его бои.

«Дочь очень переживает. Разговаривал с ней перед боем. Она смотрела первый, второй раунд, потом ушла куда-то и потом смотрела с восьмого. Сын один утром в записи. Второй тоже точно смотрел. Как я к этому отношусь? А как этого избежать? Везде интернет, они обсуждают это в школе. Я нормально к этому отношусь. Мы общаемся. Это часть жизни, и никуда от этого не денешься», — сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее Усик заявил, что не думал о судьях в поединке с Джошуа.