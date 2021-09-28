Усик заявил, что не думал о судьях в поединке с Джошуа

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Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о том, думал ли он о судьях в бою против британца Энтони Джошуа.
Усик заявил, что не думал о судьях в поединке с Джошуа
  • Reuters

«Я просто делал то, что просил мой угол. Думал ли о победе? Только о том, что нужно сделать. И уже в 12-м раунде, ближе к концу, я начал более активно боксировать. Когда ты в ринге и на тебя летит много-много гранат, которые готовы взорваться у тебя в голове и в животе, ты вряд ли думаешь о судьях. У тебя в мыслях, как нанести джеб получше, достать его левой рукой, провести повторную атаку. О судьях я точно не думал», — сказал Усик на пресс-конференции.

Бой между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Усик поблагодарил Василия Ломаченко за наставления перед боем с Джошуа.

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